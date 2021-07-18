Göksu Nehri'nde akıntıya kapıldı, 5 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu

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Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA) MERSİN'in Mut ilçesinde öğle saatlerinde yüzmek için Göksu Nehri'ne giren ve akıntıya kapılıp, suda kaybolan Mehmet Keleş'in (17) cansız bedeni bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde serinlemek amacıyla mahalle yakınındaki Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıyla sürüklendiğini gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve vatandaşların katıldığı 6 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında Mehmet Keleş'in suya girdiği yerden 5 kilometre uzaklıkta cesedine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkartılan Mehmet Keleş'in cesedi, Mut Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-07-18 21:07:42



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