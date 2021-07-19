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(Özel) Palyaço olup gönülleri fethediyorlar Mersin’de hemen her meslekten bir grup gönüllü, kurdukları ‘Gönüllü Palyaçolar’ çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle kanser hastası, yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi aileler ve yaşlılar olmak üzere binlerce insana dokunuyor, hem sevgi, dostluk hem de her türlü desteği veriyor

İHA

(Özel) Palyaço olup gönülleri fethediyorlar Mersin’de hemen her meslekten bir grup gönüllü, kurdukları ‘Gönüllü Palyaçolar’ çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle kanser hastası, yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi aileler ve yaşlılar olmak üzere binlerce insana dokunuyor, hem sevgi, dostluk hem de her türlü desteği veriyor

– Mersin’de bir grup gönüllü, kurdukları ‘Gönüllü Palyaçolar’ çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle binlerce insana dokunuyor. Hastane odasında kanser hastası çocukların yüzünü güldüren, huzurevlerinde yaşlıların yalnızlığını gideren, maddi durumu iyi olmayan binlerce aileye gıda, ev eşyası, kıyafet yardımının yanı sıra sıcacık dostluklarını veren, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan bu palyaçolar, ulaştıkları herkese mutluluk saçıyor.
Mersin’de 5 yıl önce bir araya gelerek ‘Gönüllü Palyaçolar’ grubunu kuran gönüllüler, palyaço kıyafetleriyle bugüne kadar binlerce yüreğe dokundular. Aralarında doktorlar, mühendisler, bankacılar, öğretmenler ve öğrencilerin de bulunduğu grup, başta kanser hastası çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve sokak hayvanlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu palyaçolar, bir bakıyorsunuz hastane odasında kanserli minik bir yüreğin acısını hafifletiyor, bir bakıyorsunuz hiçbir şeyleri olmayan ailelerin evlerini eşyayla donatıyor, bir bakıyorsunuz huzurevindeki yaşlılara evlat sıcaklığı yaşatıyor, bir bakıyorsunuz sokaktaki canlara can oluyor. Birçok meslekten gönüllü, mesaisi biter bitmez palyaço kıyafetlerini giyip Mersin sokaklarını şenlendiriyor.

İlk defa palyaço gören çocuklar mutluluktan uçtu
Sosyal medya üzerinden giderek büyüyen Gönüllü Palyaçolar, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde düzenli olarak takip ettikleri ve tedavisi evde süren 11 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi Eyüp Han’ı ziyaretlerinde de kendilerini bir anda mahalleli çocukların arasında buldular. Birçoğu daha önce hiç palyaço görmeyen çocuklar, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Anında kurulan ses düzeniyle palyaçolarla birlikte uzun süre dans eden çocuklar, yaşadıklarından büyük keyif aldılar. Eğlencenin hiç bitmemesini isteyen çocuklar, mutluluktan adeta uçtular.
Duygularını İHA muhabiriyle paylaşan ve ilk defa palyaço gördüğünü söyleyen çocuklar, “Çok mutluyuz ve şu an çok eğleniyoruz. Çok sevindik, eğlendik, oyunlar oynadık. Herkes şu an mutlu. Palyaçoları çok seviyoruz; keşke her gün gelseler. Çok teşekkür ederiz” dediler.
Gönüllü Palyaçolar, etkinliğin ardından minik Eyüp ile ablası ve kız kardeşine bayram kıyafeti hediye ettiler.

“5 yıl önce çocukları mutlu etmek için yola çıktık”
Gönüllü Palyaçolar grubunun 5 yıldır yöneticiliğini yapan iki çocuk annesi banka çalışanı Aysel Sevilgen, amaçlarını anlattı. “Biz, 5 yıl önce Onkoloji Servisindeki çocukları mutlu etmek, soğuk koridorları biraz şenlendirmek, çocukları eğlendirmek için palyaço kostümleriyle bu yola çıktık” diyen Sevilgen, gruba üye olan herkesin palyaço kostümü giyme zorunluluğu olduğunu söyledi. Sevilgen, “Huzurevlerine gidiyoruz, sokak hayvanlarını besliyoruz, yaşlılarımızla zaman geçiriyoruz, cezaevinde annesiyle kalan çocuklara gidiyoruz. Öksüzleri, yetimleri ziyaret ediyoruz. Bunun yanında şehit ve gazilerimizin çocuklarını da onların özel günlerinde yalnız bırakmıyoruz” dedi.
Grubun tamamen gönüllülüğe dayalı olduğunu ve şu anda 150 kişinin aktif olarak grupta faaliyet gösterdiğini belirten Sevilgen, “Kimi sokak hayvanlarını beslemede kimi huzurevi etkinliklerinde kimi de hastane etkinliklerinde oluyor. Grubumuzda doktor, öğretmen, mühendis, biyolog, öğrenci, ev hanımlarımız var. Birçok alanda birçok kişiyle birlikte bu gemiyi yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kurban Bayramı öncesinde çocukları mutlu etmek istedik”
Bu etkinliği de Kurban Bayramı öncesinde yaparak çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Sevilgen, “Kanser tedavisi evde devam eden Eyüp’ü ziyarete geldik. Burada da Eyüp’ün arkadaşlarıyla beraber mahalle etkinliği düzenliyoruz. Tamamen spontane gelişmiş bir etkinlik. Bayramlık bırakmaya diye geliyorsunuz, bir anda ses sistemi çıkıyor ve oyun havasına bürünüyor her şey. Biz, eğlence olan, çocuk olan her yerde varız” ifadelerini kullandı.

“Her şeyi gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz”
Maddi manevi ihtiyaç duyan herkese yetişmeye çalışarak destek vermeye çabaladıklarını vurgulayan Sevilgen, “Maddi durumu çok iyi olan ailelerimiz, bu ailelere yardım etmek istiyorlar ama pandemi önlemleri nedeniyle evden çıkamıyorlar. Biz, bu süreçte o aileleri hiç yalnız bırakmadık ve erzak kolileri dağıttık, yeri geldi elektrik, su faturalarını ödedik. Bunları da gönüllülerimizin desteğiyle yaptık. Maddi destek kabul etmiyoruz ama yardımcı olmak isteyenlere ‘Şu ailemizin su faturalarını ödeyebilirsiniz’ diyoruz, onlar ödüyor. Kimi koltuk takımını değiştiriyor ve kullanılabilir durumdaki eski koltuk takımını veriyor. Evinde yerde minderde oturan insanlara biz o koltuk takımını yine gönüllülerin desteğiyle götürüyoruz. Mesai dışındaki zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Destek olduğumuz insanlar 10 binleri geçti”
Şu ana kadar destek oldukları insanları hiç saymadıklarını, ancak 10 binleri geçtiğini ifade eden Sevilgen, şöyle devam etti: “Geçen yıl sadece 2 bin 500 tane erzak kolisi dağıtmışız. Bu yılki hedefimiz, Kurban Bayramında 250 çocuğa ulaşıp, yaklaşık 200 tane de erzak kolisi dağıtmak. Her zaman bir hedefimiz vardı, hep de hedefin ötesine geçtik. Halihazırda her ay takip ettiğimiz kanser tedavisi evde devam eden 15 çocuğumuz var. Bunun yanında aylık daha çok yardım ettiklerimiz de var, özel günlerde daha çok yapıyoruz. Bugüne kadar hiç olumsuz bir dönüş almadık. İnsanlar çok mutlu oluyorlar. Gelmeden önce palyaçodan korkan çocuklardan birlikte dans edip eğlendikleri bir ortama geçiyoruz. Hiç palyaço görmemiş çocuklara palyaçonun ne olduğunu gösteriyoruz. Mutlu oluyorlar. Hastane odasında da kaldığımız süre 2 dakika ama biz çıktığımızda hemşire arkamızdan şunu söylüyor, ‘Çocuğun ateşi düştü. Çocuk çok mutlu, hala gülüyor, iyi ki geldiniz’. Gece saat 11’de mesaj aldığımı hatırlıyorum, ‘Aysel, 5 dakika gelebilir misiniz?’ diye ve kalkıp gidiyoruz.”
Destek olmak isteyenlerin kendilerine sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini de belirten Sevilgen, “Maddi olarak destek kabul etmiyoruz. Bunun yerine bize oyuncak, erzak ulaştırabilirler. İkinci el kullanılabilir durumdaki eşyalarını ulaştırabilirler ya da biz ailelerin adreslerini verip onlara eşlik de edebiliriz, beraber de hareket edebiliriz. Grubumuza da katılabilirler. Her şey maddiyat değil, maneviyat için de birlikte bu yolda yürüyebiliriz. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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