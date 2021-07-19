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Başkan Seçer, Silifkelilerle buluştu, bayramlarını kutladı Seçer: “Bayram boyunca sahada olacağım; bölgeleri, yaylaları gezeceğim”

İHA

Başkan Seçer, Silifkelilerle buluştu, bayramlarını kutladı Seçer: “Bayram boyunca sahada olacağım; bölgeleri, yaylaları gezeceğim”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Silifke’de vatandaşlarla bir araya geldi. Silifke ilçesinin 7 mahallesini gezen Seçer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek bayramlarını kutladı. Seçer, bayram boyunca sahada olacağını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Silifke’de vatandaşlarla buluştu. Bürokratları ile birlikte Silifke ilçesinin Gökbelen, Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli, Kargıcak ve Değirmendere mahallelerini gezen Seçer, talep ve sorunları tek tek dinleyip, çözüm noktasında bilgiler sundu. Ziyaretlerine Gökbelen Mahallesinden başlayan Seçer, iyi ve doğru işler yapmak için vatandaşların taleplerini dinlemek gerektiğini ve bunun için sahada olmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Yaz aylarında yaylalık bölgelerin nüfus yoğunluğunun arttığını ifade eden Seçer, bu bölgelerin dönemsel şikayetlerini de dinlemek istediklerini belirterek, “Bayramda Mersin’in, yoğun bir nüfusun akın edeceği bir kent hüviyetinde olduğunu düşünürsek bizim açımızdan, belediyecilik açısından da sorunların yaşanabileceği bir süreç olacak. Bunun tedbirlerini aldık belediye olarak. Başta su sorunu; zaten kuraklık var, su kaynaklarında sorun yaşıyoruz. Suyu da kontrolsüz kullanmak bizi daha çok sıkıntıya sokuyor. Kaçak kullanım çok. Kaçak kullanımla beraber bahçe sulaması da yapılıyor. Kaldı ki, MESKİ’nin görevi sulama suyu temin etmek değil, kullanım suyunu, içme suyunu vatandaşlarımıza ulaştırmak. Zaten bu suları sulama suyu olarak kullanmak da yasal olarak uygun değil. Bir müeyyidesi var. Dolayısıyla bayram süresince buna çok dikkat edeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Buradan da vatandaşlarımla paylaşmak istiyorum; kaçak ekiplerimiz dolaşacak. Vatandaşlarımızın suyumuzu çalanlara engel olmaları; tasarruflu su kullanmaları gerekiyor. Herkes dikkat ederse, bizim de aldığımız önlemlerle beraber güzel bir tatil süreci yaşarız. Bayramı güzel kutlarız, bayram tatili zehir olmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

“Bayram boyunca sahada olacağım; bölgeleri, yaylaları gezeceğim”
Çevre temizliği konusuna da değinen Seçer, “Maalesef vatandaşlarımız da bu konuda gerekli özeni göstermiyor. Belediye mutlaka temizlik yapsın, rutin işlerini yerine getirsin, tartışmasız kabulümüzdür. Başta evsel atıkları toplama sorumluluğu olan ilçe belediyelerini de buradan bayram süresince daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü bana da ulaşıyor; ‘Sahil kirli, çöpler toplanmıyor, çöpler dolu, belediye araçları gelip almıyor’. Bu görev ilçe belediyesine ait, Büyükşehir’e ait değil. Ama biz demiyoruz ki; ‘Bu görev ilçe belediyesine ait, bizi ilgilendirmez, bize ne kardeşim, git şikayetini oraya yap.’ ‘Peki’ diyoruz, ‘tabii ki biz de yardımcı oluruz, belediyemizi uyarırız’ ama şimdi herkes tatil, belediye tatil olmaz. Belediye 24 saat açık olur. O düsturla çalışıyoruz. Ben bayram boyunca sahada olacağım; bölgeleri, yaylaları gezeceğim Tarsus’tan Mersin merkeze kadar. Her bölgeye gideceğim vatandaşlarımız bu süreci huzurlu atlatsın diye” ifadelerini kullandı.

“Etrafın kirli olması, su birikintileri sineklerin de üremesini artırıyor”
“Vatandaşlarımızı temizlik konusunda daha özenli olmaya davet ediyorum” diyen Seçer, “Ben D400 karayolundan geldim. Özellikle yoğun yerleşim yerlerinde, trafik ışıklarının olduğu yerde refüjlere baktım; bira kutuları, kola kutuları var, pet şişeler var. Arabasındaki bütün sigara izmaritleri dahil poşet içerisine doldurmuş, oraya atmış. Yani el insaf. Bunu derelere atıyorlar, bunlar denize ulaşıyor, orada parçalanıyor; mikro plastik şekline ulaşıyor, denizler kirleniyor. Ondan sonra müsilaj oluşuyor. Vatandaş olarak bunu biz yapıyoruz. Elbette arkasını toplayacağız vatandaşımızın ama lütfen daha duyarlı bir toplum olalım temizlik konusunda, su konusunda. Bu bayramı daha güzel, nezih, temiz bir ortamda, susuz kalmadan geçirmek istiyorsak bu kurallara riayet etmek zorundayız. Belediye olarak da biz teyakkuz halindeyiz. Biliyorsunuz sinekle mücadelenin de yoğun olduğu bir dönem. Etrafın kirli olması, su birikintileri sineklerin de üremesini artırıyor. Zaten Teksin aracılığıyla, Alo 185 aracılığıyla vatandaşlarımız dileklerini, şikayetlerini, arızalarını, isteklerini bize bildirebilirler. 24 saat hizmet veriyor Teksininimiz” diye konuştu.

“‘Plajların istila edilmesini beraber önleyelim’ diyoruz”
Plajların temizliği konusuna da ayrıca dikkat çeken Başkan Seçer, “Kıyı halkın, plajlar halkın. Bazı bölgeler var Milli Emlak’tan kiralamışız. Bizim de var, Susanoğlu Plajı, Yapraklıkoy, Kocahasanlı, Kumkuyu var. Bazı bölgelerde plaj işletmeciliği de yapıyoruz. Oraların temizliği bizden sorulur, çünkü bedelini ödüyoruz, kiralamışız, halkın hizmetine sunuyoruz ya da özel bazı işletmeciler bunu yapıyor. Ama genelde halk plajları halkın kullanımına açık. Orası halkın. Gelir şezlongunu koyar günü birlik, havlusunu serer, akşam olunca toplar gider. O şezlong işgalcilerine de fırsat vermemek lazım. Biz kaymakamlığa; ‘iş birliği yapalım’ diyoruz. Kolluk güçleriyle zabıtalarımız, belediye görevlilerimiz ile ‘Halkın bu alanlarının istila edilmesini beraber önleyelim’ diyoruz” dedi.
Kentin daha temiz olması için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Seçer, vatandaşları da bu konuda daha bilinçli olmaya davet etti. Seçer, “Vatandaşlarımızı itinalı olamaya davet ediyorum. Bakın 20 noktada 44 seyyar tuvalet. Bu Türkiye’de uygulanan bir ilk, belediye olarak. Bu tuvaletlerin foseptiği yok, onların haznesi var. Görevli geliyor, temizliğini yapıyor, akşam oldu mu her şeyini hallediyor. Sabunu var, tek kullanımlık klozet kağıdı var, havlusu var. Bunu belediye sağlıyor. Ama demiyor ki ‘Kardeşim git o klozeti kır. Git o sabunu at. Git o havluyu al, oradan evine götür.’ Bunlara dikkat etmek lazım. Her yere bir bekçi koyamayız. Ceza yazmakla bunların önüne geçemeyiz. Biz bunları anlatacağız vatandaşlarımıza” ifadelerini kullandı.

“Sokaklarda, kaldırım kenarlarında kesim olmaz. Bu uygar bir davranış değil”
Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan mobil kesim noktaları ve alınan önlemleri de anlatan Başkan Seçer, “Bizim 23 noktada mobil kesimimiz var. 250 kasap hizmet verecek; 110 da yardımcısı var. Tüm mezbahalarımız zaten ücretsiz kesim yapacak. Bayramın 1. günü dahil mobil kesimhanelerimiz zaten hizmetlerini devam ettirecekler. İstenmeyen görüntülerin oluşmasını istemiyoruz. Sokaklarda, kaldırım kenarlarında kesim olmaz. Bu hijyenik değil, doğru değil, uygar bir davranış değil. Zaten bir ücret ödemiyorlar, belediye kendilerine bu hizmeti sunuyor. Gelsinler, mobil kesim merkezlerimize ve 8 noktadaki yerleşik mezbahanelerimize bu işlemi bize yaptırsınlar” diye konuştu.

“Aşı olmak zorundayız”
Bu bayramın pandemiden sonra yüz yüze kutlanabileceği ilk bayram olduğunu ancak tedbirlere azami önem gösterilerek aşı olunması gerektiğini dile getiren Seçer, “Arzu ediyorum toplumun büyük bir kesimi aşılanır. Aşı olmayanlara da buradan duyurmak istiyorum, ben aşımı oldum. Aşı olmak zorundayız. Sadece kendi sağlığımız değil, toplum sağlığı açısından bu böyle. Aşı olmazsak pandemi illetinden kurtulamayız. Mümkün olduğunca kurallara özen gösterelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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