MESKİ, Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon çalışmalarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon çalışmalarına başladı

İHA

MESKİ, Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon çalışmalarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yaylalara yatırım yapmaya devam ediyor. MESKİ, bu kapsamda Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımına başlanan merkez Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 1. etap kanalizasyon hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yaz aylarında nüfusu artan bölgede çok yoğun olan vidanjörle fosseptik çekimleri azalacak ve fosseptik çukurlarının büyük çoğunluğu iptal olacağından Gözne Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar bundan sonra daha temiz ve kokusuz bir yayla sezonu geçirecek.
MESKİ’nin sözleşme bedeli 26 milyon 447 bin TL olan yatırım işi kapsamında, toplam 36 bin 790 metre kanalizasyon şebeke hattı, 480 metre terfi hattı ile 2 adet paket atıksu terfi merkezi yapılacak. Proje kapsamında toplanan atıksular, kısa zamanda ihalesi yapılacak olan GözneAyvagediği Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazanlı sahil yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kazanlı sahil yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor
Başkan Seçer, Silifkelilerle buluştu, bayramlarını kutladı Seçer: “Bayram boyunca sahada olacağım; bölgeleri, yaylaları gezeceğim”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Silifkelilerle buluştu, bayramlarını ...
(Özel) Palyaço olup gönülleri fethediyorlar Mersin’de hemen her meslekten bir grup gönüllü, kurdukları ‘Gönüllü Palyaçolar’ çatısı altında, palyaço kıyafetleriyle kanser hastası, yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi aileler ve yaşlılar olmak üzere binlerce insana dokunuyor, hem sevgi, dostluk hem de her türlü desteği veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Palyaço olup gönülleri fethediyorlar Mersin’de ...
Türk Bayrağı kulaçlarla Kıbrıs’a taşınacak
YEREL HABERLER Türk Bayrağı kulaçlarla Kıbrıs’a taşınacak
Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri
YEREL HABERLER Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri
Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
YEREL HABERLER Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı
Göksu Nehri'nde akıntıya kapıldı, 5 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu
YEREL HABERLER Göksu Nehri'nde akıntıya kapıldı, 5 kilometre ...
Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
YEREL HABERLER Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Akkuyu Nükleer A.Ş. ekipleri de Aydıncık'taki söndürme çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. ekipleri de Aydıncık'taki ...
Başsavcı Öztoprak'tan Mersin Baro Başkanı Özdemir'e 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak'tan Mersin Baro Başkanı Özdemir'e ...
Mersin'de vefa ve eğlence dolu bayram kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de vefa ve eğlence dolu bayram kutlaması
Seçer, Tarsus'ta vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus'ta vatandaşlarla bayramlaştı
Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır
YEREL HABERLER Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama ...
Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze kokteyli ile serinliyor
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri buzlu meyve sebze ...
Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma’ya Tokyo’da başarılar diledi
YEREL HABERLER Özyiğit, olimpiyat sporcusu Ersu Şaşma’ya Tokyo’da ...
Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi
YEREL HABERLER Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların ...
Seçer’den esnafa çağrı: “Siyasi düşüncelerin meclise düşmemesini sağlayın” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kuruluna katıldı Seçer: “Benim kapım herkese açık, başta esnafa”
YEREL HABERLER Seçer’den esnafa çağrı: “Siyasi düşüncelerin meclise ...
Mersin'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (4)
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol ...
Mersin'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı Görü tanıkları yangının, çocukların sokakta çatapat patlattığı sırada çıktığını ileri sürdü
YEREL HABERLER Mersin'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi hastane ...
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Mersin’de iş yeri yangını: 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin’de iş yeri yangını: 2 ölü
Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı