Başkan Gültak, şehit ailesi ve gaziye vefa ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Ömer Koca'nın ailesi ile gazi Ethem Coşkun'u evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Gültak, "Bu vatan topraklarında yaşadığımız her an şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır; Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, Kurban Bayramı dolayısıyla 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan merhum Ömer Koca'nın ailesi ile 1997 yılında Hakkari'de gazi olan Ethem Coşkun'u ve ailesini ziyaret etti. Ziyarete Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk'un yanı sıra Akdeniz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Halil Adaklı, Akdeniz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hidayet Karaçoroğlu, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ile Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Aydın Eğin de katıldı.



"Şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır"

Şehit Ömer Koca'nın annesi Ayşe Koca ile babası Hüseyin Koca, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Anne Ayşe Koca, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Bayram ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Rabbim, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Hepinizin bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Başkan Gültak da şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden, bizlerin bugün daha huzurlu yaşamasına vesile olan şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek azdır. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Ömer kardeşimizin bizlere mukaddes mirası olan değerli ailesine de sabırlar diliyor; Kurban Bayramlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Akdeniz Kaymakamı Pamuk ise "Vatanımız uğruna can vermiş kıymetli şehidimizi rahmetle anıyor; ailesine sabırlar diliyorum. Tüm şehit ailelerinin ve gazilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Her daim onların yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Bu vesileyle ailemizin Kurban Bayramının mübarek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Kahraman gazilerimize vefa borçluyuz"

Heyet daha sonra gazi Ethem Coşkun ve eşi Mehtap Coşkun'u ziyaret etti. Gazi Coşkun, kendilerini asla yalnız hissetmediklerini söyleyerek, "Vatanımız için her koşulda canımız pahasına mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah herkesten razı olsun. Yanımızda olduğunuz için de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hepimizin bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Gültak ise "Kahraman gazilerimize vefa borçluyuz. Bu şerefli mertebeye erişen değerli gazimiz Ethem Coşkun ve kıymetli ailesi için de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, Allah'tan daha sağlıklı günlerde bayramlaşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Pamuk da "Tarih boyunca çetin mücadeleler vererek zaferler elde edilmesine katkı sunan tüm şehit ve gazilerimize şükran borçluyuz. Değerli gazimiz Ethem Coşkun ve ailesinin de bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretlerde, aileler ile şehit ve gaziler için dualar edilerek, Kurban Bayramının hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

