Mersin'de engelli tuvaletine zarar verildi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların kullanımına sunduğu sahilde bulunan engelli tuvaletine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çaldı.

Kültür Park’ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.

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