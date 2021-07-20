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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamplarda çadır kuracak yer kalmadı

DHA

Kamplarda çadır kuracak yer kalmadı


Mehmet DOĞANER-Atike CEYLAN KAÇARMustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞENAli GÜNDOĞAN/MERSİN, MUĞLA, ÇANAKKALE, (DHA)DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar tatil yörelerine akın etti. Birçok bölgede oteller tamamen doldu. Otellerde yer bulamayan ya da otel ücretini fazla bulan, doğayla iç içe bir tatil hayali kuranlar alternatif konaklama için kamp alanlarını tercih etti. Çadır kuran veya kiralayan vatandaşlar, kamp alanlarını tamamen doldurdu.
Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle 36 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Otellerde yer bulamayan veya ücretleri fazla bulan vatandaşlar ise Erdemli ve Silifke ilçelerindeki kamp alanlarına akın etti. Günlüğü ortalama 45 liraya çadır tatili yapan vatandaşlar, kamp kapasitelerini de neredeyse doldurdu.
Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten gelerek kampta tatil yapan Coşkun Akdemir (52), otellerin gecelik fiyatının 350-500 TL arasında değiştiğini söyledi. Akdemir, "Ben de alternatif olarak çadır tatilini tercih ettim. Burada ailemle birlikte çamların arasında tatil yapıyorum" dedi.
'ÇADIR TATİLİ EKONOMİK'
Gaziantep´ten 2 arkadaşı ile birlikte Mersin´in Erdemli ilçesine tatile gelen Murat Yıldız (32) ise, "Erdemli Çamlığı kamp alanı çok güzel. Buraya çadırımızı kurduk ve doğa ile iç içe güzel bir tatil geçiriyoruz. Günlüğü 45 TL. olan çadır tatili bizler için de çok ekonomik oluyor" diye konuştu.
KAFA DİNLEMEK İÇİN ÇADIR TATİLİ
Adana´dan gelen Kazım Afşan (70) da, "Arkadaşımla birlikte kafa dinlemek ve doğa ile iç içe olmak için geldik. Çadırımızı kurduk ve güzel bir bayram tatili geçiriyoruz. Doğa ile baş başa huzurlu bir tatil için ben çadır tatilini öneririm" ifadelerini kullandı.
ERDEMLİ'DE ÇADIR KAPASİTESİ YÜZDE 80 DOLDU
Kamp alanı görevlisi Evren Oyma, "Belediyemiz tarafından işletilen 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu çadır, karavan ve günü birlik tatilcilerin geldiği kamp alanımız şu anda yüzde 80 oranında dolmuş durumda. Vatandaşlarımız yanlarında çadırlarını getiriyorlar ve günlüğü 45 liradan burada tatil yapmanın tadını çıkartıyorlar. Bayram dolayısıyla çok büyük bir yoğunluk ve talep var. Önceki yıllara oranla pandemi dolayısı ile çadır tatiline çok büyük ilgi var. Telefonlara yetişemez olduk" dedi.
MARMARİS´TE DE YOĞUN İLGİ
Muğla´nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ndeki özel kamp alanları da çadır tatili yapmak isteyenlerle doldu. Çevresi eşsiz bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı, mavinin her tonunun bulunduğu deniz kıyısındaki özel kamp alanlarına başta üniversite öğrencileri olmak üzere çocuklu aileler tercih etti. 3 metrekarelik bir çadır alanının kira ücretinin günlük 150 lira olduğu belirtildi. Metrekare artıkça fiyat artarken, 450 liraya kadar ücretler çıkabiliyor.
Kamp alanı işletmecisi Selma Evcan, "Bayram öncesi başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve İç Anadolu kesimlerinden yoğun rezervasyon talebi vardı. Çadırını alıp gelen de oluyor. Kurduğumuz çadırları da burada kendilerine sağlıyoruz. Çoğunluk üniversite öğrencisi ve çocuklu aileler oluyor. Birbirine yabancı olan kişiler kısa sürede güzel arkadaşlık ve dostluk kuruyorlar. Çadır tercihi edenlerin çoğunluğu fiyat uygunluğu ve doğa ile baş başa izole tatil istemeleridir" dedi.
Edirne'den 2 arkadaşıyla tatile gelen Gaye Türk, "Bir otelde kalıp çok para vermek yerine o imkanı doğayla baş başa daha güzel şekilde tatil yapıyoruz. Güzel dostluklar oluyor. 3 gün burada kalıyorsak başka bir gün farklı şehirde tatil yapıyoruz" dedi.
Uşak'tan kız arkadaşı ile tatile gelen Hale Soykan, "Önüm eşsiz deniz ve çevrem orman alanları ile kaplı. Çok da uygun fiyatlara güzel, izole tatil yapıyorum" diye konuştu.
Filiz Güleç ise, "İzole, doğa ile baş başa ve uygun fiyata çadır tatili çok güzel. Herkesi çadır tatili yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
AYVACIK´TA ÇADIR KENTLER DOLUP TAŞTI
Çanakkale´nin Ayvacık ilçesinde de oteller tamamen dolunca tatilciler, Küçükkuyu beldesinden Assos sahillerine kadar yer alan çadır kamplara akın etti. Sahil bölgesindeki tüm çadır kampları doldu, taştı. Doğayla ve denize iç içe olan çadır kamplarında tatilciler Kurban Bayramı tatilinin tadını doyasıya çıkarırken, çadır fiyatları 150 ile 300 TL arasında değişiyor.
Assos´ta 5 yıldır kamp alanı işleten Ayşe Coşaran, bu yıl yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Tatilcilerimiz kamp alanlarımıza akın akın geliyor. Tatilcilerin tercihleri tabiatla baş başa kalmak. Kuzey Ege´mizde yeşil ile mavinin buluştuğu noktada kamp alanlarımız mevcut. 9 günlük Kurban Bayramı´ndan dolayı çadır kamplarımızın kapasitesi doldu" dedi.
İstanbul´dan Çanakkale'ye eşiyle çadır kampı tatiline gelen Nevin Efe, "İstanbul´un kalabalığından, sıcağından, stresinden uzaklaşmak için daha doğayla iç içe, daha sakin bir yerde olmak için çadır kampını tercih ettik. Kuş ve cırcır böceklerinin sesleri arasında dinlendirici bir tatil yapacağımızı umuyoruz" diye konuştu.
Doğayla baş başa bir tatil geçirdiklerini kaydeden Nevin Efe'nin eşi Ramazan Efe, şunları söyledi:
"Ben balık tutmayı çok seviyorum. Burada sabah, akşam balığımı tutabiliyorum. Nezih bir ortam. Şehrin gürültüsünden uzak. En fazla cırcır böceği eşliğiyle uyuyabiliyoruz. Çok rahatız. Çadır hayatı bambaşka bir duygu. Doğayla baş başa kalıyorsunuz."
Balıkesir´den ailesiyle tatile gelen Ali Keçelioğlu ise, "Kısa süreli bir bayram tatilimi kamp alanında değerlendiriyorum. Burada vakit geçirmek güzel, hoşuma gidiyor. Bir tarafta doğanın, bir tarafta denizin olduğu ve havanın da insanlara ilaç gibi geleceği bir yer burası" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER-Atike CEYLAN KAÇAR
2021-07-20 11:13:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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