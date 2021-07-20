Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı namazını Hz.Miktad Camii’nde kılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan bayram namazının akabinde pandemi kurallarına uyarak cami cemaati ile bayramlaşan Vali Ali İhsan Su, Mersinli vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramların çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Vali Su, bu özel günlerde birlik ve beraberliği daha da kuvvetlendirmek gerektiğini söyledi.

Bayramlaşma yaparken pandemi kurallarına dikkat etmenin önemini vurgulayan Su, İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

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