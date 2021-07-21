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DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi

DHA

DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi


Mustafa ERCAN/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye´nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), alınan özel izinle kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, 11 bin kişinin, 7 gün 24 saat çalıştığı projede, Fukuşima felaketinden sonra çok önemli önlemlerin alındığını dile getirdi, ilk reaktörün de 2023 yılında devreye alınacağını söyledi.
İlçede, 14 Nisan 2015 tarihinde temeli atılan Akkuyu NGS'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiği inşaat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İşletmeye alındıktan sonra yaklaşık 35 milyar kilovat/saat üretim planlanan santral, Novovoronezh NGS-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) Projesi esas alınarak geliştirilen proje olarak dikkat çekiyor. İnşaat sahasında halen 3 ünitesinde montaj çalışmaları devam eden Akkuyu NGS´de dördüncü ünitesinin temel döşemesine de bu yıl sonunda başlanacak.
`PLANA UYGUN ÇALIŞIYORUZ'
Özel izinle inşaat sahasına giren DHA´nın sorularını Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, yanıtladı. Romanets, inşaat sahasında her şeyin planlı ve güvenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Projenin üç ünitesinde de montaj işleri devam ediyor. Devreye alınacak birinci ünitenin tüm komplekslerinde çalışmalar devam ediyor. İzinlerin alınması halinde dördüncü ünitenin temel döşemesine yıl sonunda başlamayı hedefliyoruz. Birinci ünitede çok önemli bir hedefe ulaştık. Mayıs ayında reaktör göcesinin montajını tamamladık. Yıl sonunda birinci ünitenin tüm ekipmanlarının montajını tamamlayacağız. Planlara uygun şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve 2023´te birinci ünite devreye alınacak" dedi.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80´İ TÜRK
Direktör Yardımcısı Romanets, Akkuyu NGS´nin inşaat halında hem bölge hem de Türkiye ekonomisine büyük bir katkı verdiğini ifade ederek, "Şu an sahamızda 11 bin kişi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Bunların 8 bini inşaat işçisi olarak sahada yer alıyor. Bunlar sahada gereken betonlamayı ve döşemeyi yapıyorlar. Çalışanların yüzde 80´i Türk işçiler. İnşaat işlerini onlar gerçekleştiriyor. Rus çalışanlar da özel ekipmanlarla ilgili çalışmaları yapıyor" diye konuştu.
'FUKUŞİMA'DAN SONRA ALINAN ÖNLEMLER KULLANILDI'
Akkuyu NGS´nin güvelik ve önlem anlamında `en güvenli´ santral olacağını kaydeden Direktör Yardımcısı Romanets, "Akkuyu Nükleer Projesi Novovronyej NGS´sinin hemen aynısı olacak şekilde projelendirilmiştir. Rusya´da aynı şekilde projelendirilmiş dört tane proje devreye alınmıştı. 2 tanesi Novovronyej NGS´sinde, 2 tanesi Leningrad NGS´sinde ayrıca da biri de Belarus´ta devreye alınmıştır. Ancak bizim Akkuyu NGS´yi farklı yapan şey, Akkuyu 3+ nesile ait bir projedir. Projede Fukuşima´dan sonra alınan önlemler kullanıldı. Yönetici olarak Belarus´taki NGS´yi de devreye aldım. Aynı zamanda orada da yapı işlerinden sorumlu olarak görev aldım. Belarus´ta görev alan teknik ekip Akkuyu´ya gelerek tecrübelerini burada da hayata geçiriyor. Şu an sahada binden fazla kadın personel çalışıyor. Kadınlar sahada olmasa bu proje de olmazdı. Projenin her kısmında çalışıyorlar. Bu proje, hem Mersin hem de Türkiye için farklı teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN
2021-07-21 10:52:46

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