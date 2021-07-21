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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, zorla bağış toplandığı iddialarını yalanladı

İHA

Başkan Gültak, zorla bağış toplandığı iddialarını yalanladı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye zabıtasının vatandaşlardan zorla bağış topladığı yönünde bugün yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Akdeniz Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bugün ulusal çapta yayın yapan bir gazetenin internet sitesi ile diğer haber siteleri ve sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu gazetenin internet sitesinde bugün yer alan “AK Partili belediyenin zorla bağış topladığı iddia edildi” şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Gültak, “Adı geçen gazete ile birlikte diğer bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında; ‘Mersin’de vatandaşların itirazına rağmen AK Partili Akdeniz Belediye zabıta görevlilerinin baskısıyla 85 kişiden zorla bağış topladığı iddia edildiği’ şeklinde yer alan yalan haber üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur” dedi.

“Valilikler denetiminde kurban komisyonlarının aldığı kararlar tüm Türkiye’de uygulanıyor”
Söz konusu haberde de açıkça belirtildiği üzere Akdeniz Kaymakamlığının aldığı kararla Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulduğunu kaydeden Gültak, bu komisyonda Akdeniz İlçe Müftülüğü, Akdeniz Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman; İlçe Sağlık ve İlçe Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinden birer temsilcinin yer aldığı bilgisini verdi. Gültak, “Kaymakamlık öncülüğünde kurulan komisyonun aldığı kararlar gereğince ‘ticari amaçla 5 adetten fazla hayvan satışı yapılan yerlerde 500 TL; hem satış hem kesim yapılıyorsa 800 TL; sadece kesim yapılıyor ise 500 TL veya sadece satış yapılıyor ise yine 500 TL ücret alınması’ kararlaştırılmıştır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse tüm Türkiye’de uygulanan bu uygulama; Valilikler denetimi altında Kaymakamlık İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının aldığı kararlardır ve aynı şekilde uygulanmaktadır. Toplanan ücretler de yine Kurban Hizmetleri Komisyonu hesabına yatırılmaktadır. Kaymakamlık Kurban Komisyonu kararı açıkça ortadayken Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan zorla bağış topladığı iddiasının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

“Yıpratmaya dönük yalan ve maksatlı haberler”
Haberlerin maksatlı olduğunu dile getiren ve iddialara Akdeniz Kaymakamlığı öncülüğünde 25 Haziran 2021 tarihinde kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonunun aldığı kararlar ve belirlediği ücretlere ilişkin resmi belgeyle yanıt veren Gültak, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bu yalan ve maksatlı haberler; başta partimiz olmak üzere Akdeniz Belediyemizi ve zabıta müdürlüğü ekiplerimizi yıpratmaya dönük bir çarpıtmadan başka bir şey değildir. Nitekim belediyemiz, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelere uygun, temiz ve hijyenik koşullarda ifa edebilmeleri amacıyla ilçe genelinde 30 ayrı noktada ücretsiz kurban kesim; 3 ayrı noktada da ücretsiz kurban satış noktası oluşturmuştur. Hazırlanan bu alanlarda ayrıca, vatandaşlarımızın aşırı sıcak ve nemden etkilenmemesi için çadırlar da kurulmuş; pandemi önlemleri de gözetilerek hizmet verilmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın da çok beğenisini alan bu uygulamamızın, açıkça birilerini rahatsız ettiği anlaşılmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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