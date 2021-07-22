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Yufkalarını artık hamur yoğurma makinesinden elde ettikleri hamurla yapıyorlar

İHA

Yufkalarını artık hamur yoğurma makinesinden elde ettikleri hamurla yapıyorlar

Mersinli kadınlar yufkalarını artık, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı hamur yoğurma makinesinden elde ettikleri hamurla yapıyorlar.
Bağcılığın yoğun olduğu bölgede üzüm sıkma makinesi dağıtarak yöresel tatlıları yapan kadınların işlerini kolaylaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da kokusu ve tadı ile vazgeçilmezler arasında yer alan yufka ekmek yapım işini oldukça kolaylaştıran hamur yoğurma makinelerini kadınlarla buluşturuyor.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan dağıtımlarla Tarsus’ta 58 hamur yoğurma makinası teslim edildi. Gece saatlerinde kalkarak hamur yoğuran kadınları büyük zahmetten kurtaran hamur yoğurma makinelerinden biri daha Tarsus’a bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'ne verildi. 1.5 saate yakın süren ve bedeni oldukça yoran hamur yoğurma işlemini makine sayesinde 15 dakikada istenilen kıvamda yapabilen Hacıhamzalı kadınlar, açtıkları hamurları tandır ateşinde pişirerek mis kokulu ekmeklerini zahmetsizce elde etmenin sevincini yaşıyor. Teslim edilen hamur yoğurma makineleri, yaş almış kadınların işlerini de oldukça kolaylaştırıyor.
Hamur işine artık genç kızlar da yardım ediyor
Geleneksel yöntemlerin zorluğu nedeniyle hamur yoğurma ve ekmek pişirme işlemine pek yanaşmayan genç kızlar, makinelerin işleri kolaylaştırmasından dolayı hamur tahtasının kenarına oturarak açma işlemine yardım ediyor. Mahallenin genç kızlarından Şeyma Güzel, hamur yoğurma işleminin zahmetli olmasından dolayı zorlandıklarını ve hamur makinesinin gelmesiyle bu zorluğun ortadan kalktığını belirterek, “Belediye Başkanımız Vahap Seçer köyümüze hamur yoğurma makinesi gönderdi, bunun için teşekkürler. Annem, yengem, teyzelerim olsun çok yoruluyorlardı. Gece erken saatlerde kalkarak hamur yoğuruyorlardı. Ekmek meselesi gerçekten çok önemli bu köyde. Ben girişmiyordum bu hamur konularına. Çünkü yorucu bir işti. Bel ağrısı, bacak ağrısı, beceremiyordum doğrusu. Büyük bir meseleydi. Makine geldi ve annemlere daha fazla yardım edeceğim” dedi.
“Gece 3’te kalkardık, hamur yoğururduk”
Zahmetli olan hamur yoğurma işlemi için ekmek açacakları günlerde gece saat 03.00 gibi uyanmak zorunda olduklarını vurgulayan Hatice Aytaş, “Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizler gece 03.00’te kalkardık, hamur yoğururduk, zorlanırdık. Belimiz, kollarımız ağrırdı. Allah razı olsun Vahap Seçer’den hamur yoğurma makinesi gönderdi. Çocuklarımıza, kızlarımıza çok kolaylık oldu” diye konuştu.
Bölgede 'yufka' olarak tabir edilen açık ekmeğin hamurunu yoğurmak için parayla da olsa kimseyi bulamadığını kaydeden 67 yaşındaki Havva Kara ise “Ramazan geliyor diye bir yufka ekmek yapalım dedik. Yoğuracak adam bulamadık. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

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