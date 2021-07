Seçer: "Kaçak su tespitlerinden cezalar affedilmeyecek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde temaslarda bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kırsal bölgelerde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, "Her şeye müsamaha gösteriyoruz ama kaçak tespitlerinde asla cezalar affedilmeyecek. Yasa ne diyorsa onu yerine getireceğiz” dedi.

Seçer, Kurban Bayramı'nda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde temaslarda bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer'in Tarsus’un Kadelli Mahallesi ile başlayan ziyaretleri, Çamalan ve Gülek Mahalleleri ile sürdü. Ardından Çamlıyayla’nın Darıpınarı Mahallesi ile ilçe merkezini ziyaret eden Başkan Seçer, vatandaş ve esnafla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Her mahalle ziyaretinde o bölgelerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Seçer, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarına da değindi. Başkan Seçer, yapacakları çalışmaları anlatarak, kaçakkayıp konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Seçer, Tarsus ilçesinin Kadelli Mahallesi’nde yaptığı konuşmada incir, üzüm, pamuk ve mısır gibi çok sayıda ürünün yetiştirildiği bölgede en önemli üretim alanının tarım olduğunu belirterek, “Bizim önemli bir gelirimiz de bu alandan. 2019 yılında, ilk seçildiğimiz yıl burada bir festival yaptık. Orada incir fidanı da dağıtma sözü verildi. Fidanlar daha sonra gelindi, dağıtıldı. Şimdi siyah incirler herhalde bir yaşında, incir vermeye başladı. Şimdi belediyelerin bu dokunuşları çok önemli. İşte ata tohum çalışmaları yapıyor Tarsus Belediyesi. Bunun yaygınlaştırmasını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi aynı şekilde fide fidan yardımı yapıyor. Sulama borusu yardımı yapıyor. Bakın 100 kilometre sulama borusu 2021 programımızda. Geçen yıl 60 kilometreydi. Bunu dağıttık. Tarsus’tan Anamur’a kadar toprakla su buluşsun, verim artsın, kalite artsın diye. 14 Ağustos’ta burada yine bir incir festivali tertip ediyoruz” diye konuştu.

Tarsus’ta 58 adet hamur yoğurma makinesi dağıtıldığını ifade eden Seçer, kadınları hamur yoğurma derdinden kurtarmak istediklerini anlatırken, lavanta fidesi desteği konusunda da Kadelli’de 3 bin 900 adet dağıtım yapıldığını kaydetti. Hayvancılık projesinin önemine de değinen Seçer, bu yıl Tarsus’ta 15 mahallede yurttaşların bu proje kapsamına alınacağını duyurdu.

“Her şeye müsamaha gösteriyoruz ama kaçak tespitlerinde asla cezalar affedilmeyecek”

Bölgede yaşanan su sıkıntısından da söz eden Seçer, “Altyapı noksanlıkları, demode olmuş, eskimiş altyapılar. Bunun yanında yılın getirdiği, kaynaklarda su sıkıntısı sorunu. Bu yıl bizi epey zorluyor. Bu bölgede de zaman zaman yaşanıyor. MESKİ’nin görevi sizlerin içme ve kullanım suyunu temin etmek. Sulama suyu olarak MESKİ’nin suyunu kullanamazsınız. Bu yasal olarak uygun değil, yasal değil. Biz kanunen vatandaşların, hanelerin içme ve kullanım suyunu, içtiğimiz su, kullandığımız suyu temin etmekle görevliyiz. Bu suyu biliyorsunuz kaçak olarak kullanamazsınız” ifadelerini kullandı.

Kaçak su kullananlara net bir mesaj veren Seçer, “Sen benim suyumu nasıl çalarsın? Burada yaşayan bütün vatandaşların hakkı o su. Şimdi suyumuzu çaldıkları gibi bir de usulüne uygun kullanmıyorlar. Yani bir hata bir günah. Üzerine ikinci hata ikinci günah. Yani bir suyu çalıyor bir de gidiyor onu bahçe sulamada kullanıyor. Öbür tarafta kullanacak su bulamıyoruz. Banyo yapacak, içecek, temizlik yapacak su bulamıyoruz ama orada hortumu takmış musluğa, açmış sonuna kadar, bahçeye salmış. Nasıl olsa para ödeyen yok. Sayaç yok ya da sayacı bozulmuş, çalışmıyor. Her şeye müsamaha gösteriyoruz ama kaçak tespitlerinde asla cezalar affedilmeyecek. Yasa ne diyorsa onu yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim için mesai mefhumu yok”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de Tarsus Belediyesinin de görevini en güzel şekilde yaptığını kaydeden Seçer, “Bizim için mesai mefhumu yok. Bizim için zengin fakir ayrımı yok. Hatta toplumda dezavantajlı insanlara bir pozitif ayrımcılığımız var. Biz gelir düzeyi düşük, yoksulluk çeken, evinde Allah vermesin hastası olan, engelli evladı olan, bir problem yaşayan kadınlarımızın, çocuklarımızın hem Tarsus Belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Biz belediye başkanları olarak Tarsus’un, tüm Mersin’in, Büyükşehir olarak, Tarsus Belediyesi olarak, belediye başkanı olarak bu kentin kardeşiyiz. Herkes kendisini bize yakın görsün, bizi ayrı gayrı görmesin sakın. Buranın sorunu varsa bizim için esas olan o sorunu çözmektir. Bizim dönemimizde bu memlekette ayrımcılığı gayrımcılığı, insanları mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden hor görme anlayışını bir kenara bırakacağız. Bırakmışız da zaten” dedi.

“Belediyeciliğin sadece yol, bina, asfalttan ibaret bir görev alanı olmadığı anlaşıldı”

Gülek Mahallesi’ndeki vatandaşlara da seslenen Başkan Seçer, pandemi sürecinde sosyal belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığından söz ederek, “Belediyeciliğin sadece yol, bina, asfalttan, kaldırımdan ibaret bir görev alanı ya da hizmet alanı olmadığı da anlaşıldı. Savaş halinde, barışta, pandemide, salgında, iyi günde, kötü günde demek ki halkın yanında dost bir belediye, dost bir belediye başkanı, dost belediye çalışanlarına ihtiyaç oluyor” diye konuştu.

