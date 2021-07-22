Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı

Biontech aşısı kol ağrısı yapıyor mu?

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN-Gülşah ÖZGEN/TARSUS (Mersin), (DHA)- TARSUSPozantı Otoyolu'nda, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Muavinin fark etmesi üzerine yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen otobüs demir yığınına dönmekten kurtulamadı.

İstanbul'a seyir halinde olan Süleyman Dindar idaresindeki 34 NGR 8922 plakalı 33 yolcusu bulunan otobüs, Tarsus Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde motor kısmından gelen ve muavinin hissettiği kokular nedeniyle durdurularak yolcular tahliye edildi. Tahliyeden kısa bir süre sonra alevler otobüsü sardı. Yolcular yanmaya başlayan otobüsten uzaklaştırılırken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yanan otobüse müdahale edilerek söndürüldü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında otobüs demir yığınına döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Okan ÇALIŞKANGülşah ÖZGEN

2021-07-22 21:15:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.