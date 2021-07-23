Jandarma trafik timleri Mersin'de 12 bin 189 aracı denetledi Ekipler özellikle emniyet kemeri takılmasına, hız limitlerine uyulmasına ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşulmamasına dikkat çekti

Jandarma trafik timleri Mersin genelinde bayram süresince 12 bin 189 aracı denetledi.

Jandarma trafik timleri Mersin'de trafik akışının yoğun olduğu ErdemliÇeşmeli otoban girişi ve yayla yollarında denetimlerini arttırdı. Denetimlerde drone de kullanıldı. Trafik timleri tarafından sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları, sürücülerin direksiyon başında cep telefonu kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi. Sürücülerden hız kurallarına uymaları istendi.

Sürücülerin büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu gözlendi. Sürücüler ve yolcular denetimleri yerinde bulduklarını belirterek, kurallara hassasiyetle uyduklarını dile getirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ramazan Üstüner, öncelikle tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Mersin trafik timleri olarak amacımız bayram süresince vatandaşlarımızın başlangıç noktalarından gitmek istedikleri yerlere sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. Bizim sayın yol kullanıcılarımızdan isteğimiz emniyet kemerlerini arka koltuktakiler dahil mutlaka takmalarını, trafikte seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmamalarını, dikkatlerini mutlaka yola vermelerini rica ediyoruz ve mutlak surette hız limitlerine uymalarını kendilerinden rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.