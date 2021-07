Başkan Seçer: "Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak için yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı’nın 3. gününde Toroslar ilçesinin yaylalarında vatandaşlar ile bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı’nın 3. gününde Toroslar ilçesinin yaylalarında vatandaşlar ile bayramlaştı. Sırasıyla Yeniköy, Güzelyayla, Sadiye, Değnek, Tırtar ve Arslanköy mahallelerini ziyaret eden Seçer, “Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak, insana yardımcı olmak için yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e mahalle ziyaretlerinde CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Meclis üyeleri, belediye bürokratları, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti. İlk olarak Yeniköy Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, bölgenin kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında önemli bir fark olduğuna değinirken, bazı bölgelerde yaşanan su sorununun Yeniköy’de yaşanmadığını belirtti. Özellikle yaylalık bölgelerde yaşayan vatandaşların su sıkıntısı konusunda kendisini aradıklarını söyleyen Seçer, kaçak su kullanımına değinerek, vatandaşlardan suyu daha dikkatli kullanmalarını istedi. Temizlik konusunda da vatandaşların azami düzeyde duyarlı olmasının önemine değinen Seçer, “Mersin’e temiz bir şehir görüntüsü yakışır. Mersin modern kent, Mersin zengin kent, bereketli kent, çağdaş kent. Mersin kirli oldu mu bir çuval inciri berbat ediyoruz” dedi.



“Bütçenin 5’te 1’i yol hizmetlerinin”

Köylerde yaşayan vatandaşların kendilerinden öncelikle yol istediğini ifade eden Seçer, “Bu yıl 2 milyar 665 milyon lira büyükşehirin bütçesi var. Şu anda 2 milyar 665’in 5’te 1’i yaklaşık olarak 554 milyonu yol asfalt. Kaldırımlar bunun içerisinde. Yaptığımız bu sathi kaplamalar. Bu kamu kaynağı, bu sizin vergilerinizden elde ettiğimiz paralar. Bize sizden geliyor bu paralar” diye konuştu.

Mersin’in iyiye gittiğini ve çok daha güzel işler yapacaklarını söyleyen dan Seçer, “Kendimizi tüm benliğimizle Mersin’e adamışız. Mersin’i çok iyi noktalara getireceğiz. Bize oy vermiş, vermemiş, bizi sevmiş, sevmemiş herkesin hayır duasını, yüreğinde insanlık, vicdan ve adalet taşıyan herkesin teşekkürünü aldığımız noktada biz kendimizi görev yapmış olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Seçer, Güzelyayla Mahallesi’nde yaptığı konuşmada mahallenin su sıkıntısı yaşanmayan yerler arasında olduğunu belirterek, MESKİ’ye kazandırdıkları SCADA sistemi ile tüm bölgeleri izleyebildiklerini anlattı. Seçer, “Burayı, Ayvagediği’ni, Gözne’yi, birçok bölgeyi izliyoruz. Mersin merkezde su sıkıntısı yaşanan birçok bölgeyi SCADA’dan izliyoruz. Depolardaki su seviyenizi de SCADA merkezinden görebiliyoruz. Onun için de anında müdahale edebiliyoruz. Demek ki işin içerisine teknolojiyi, aklı, fikri kattığın zaman, belediyeciliği bir kurumsal hüviyetle, akılcılık yoluyla, ayrımcılık yapmadan, siyaset yapmadan, gelecek seçimi düşünmeden hizmet yaptığın zaman şehri ihya edersin. Bu şehri biz ihya edeceğiz. Bu yola baş koyduk. Biz bu şehri Anamur’dan Tarsus’a kadar, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar hiçbir bölgesel ayrım yapmadan, orası bize çok oy veriyor, orası çok vergi ödüyor, orası çok zengin, orası çok fakir, hiçbir ayrım yapmadan her yere eşit mesafede hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Biz belediyeciliği insana dokunmak, insanın elinden tutmak için yapıyoruz”

Sadiye Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, bölgede üretimi yapılan kirazın mahalle için çok büyük bir nimet olduğunu, üretim alanlarının daha da genişletilmesi gerektiğini belirtti. Seçer, “Bizim için doğru olan, hiçbir etnik, siyasi, bölgecilik ayrımı yapmadan o insanları kucaklamak” dedi.

Sadiye yolunu yaptıklarını ifade eden Seçer, “Şimdi ikinci, son katı dökeceğiz. FındıkArslanköy arasını yapıyor ekiplerimiz. Önümüzdeki ay içerisinde orası bitiyor, buraya geliyorlar. Burada yine AlanyalıSadiye arası var. Kiraz hasat döneminden dolayı, üretiminden dolayı bir müddet bekletildi. Altyapı yapıldı, hazır. Orada çalışmalar devam ediyor, buraya kadar bağlanacak, yol yapılacak” diye konuştu.

Değnek Mahallesi’ndeki hemşehrileri ile de bir araya gelen Seçer, 7 kilometrelik DeğnekTırtar yolunun 2021 yılında yapılacağını söyledi. Seçer, geçtiğimiz yılda da 8 kilometrelik Hangediği yolunu yaptıklarını belirtti. Değnek’te su sıkıntısı olduğunu kaydeden Seçer, birçok bölgede su kaynağının yetersiz olduğunu sözlerine ekleyerek, “Su kaynağı ‘eh idare eder’ dediğimiz yerlerde de insanlar bahçe suluyor. Bu bizi çok sıkıntıya sokuyor. Şimdi bu yasal olarak yasak. MESKİ’nin suyuyla sulayamazlar. Şimdi ben talimat verdim arkadaşlara. Bunların çok büyük cezaları var. Bazı dönemler göz yumuyoruz, suyumuz var kullanılabilir ama şimdi içme suyunu bulamıyor adam, temizlik suyunu bulamıyor. Bayram günü rezil oluyor. Ben buna müsaade edemem” dedi.



Tırtar Mahallesi'ne su müjdesi

Tırtar Mahallesi’ni de ziyaret eden Seçer, mahalle halkına su müjdesi verdi. Seçer, bölgenin suyunun yetersiz olduğunu ve Arslanköy’den beslendiğini belirterek, “Arslanköy’de de bu yıl her yerde olduğu gibi su kaynaklarında sorun yaşanıyor. Dolayısıyla oranın suyunu ancak oraya yeter diye buraya vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

TırtarDeğnek arasındaki 7 kilometrelik yolun bu yıl sathi kaplama yapılacağını söyleyen Seçer, ArslanköyTırtar arasındaki 5 kilometrelik yolun da 2022'de yapılacağını söyledi. Seçer, Yavca ve Arslanköy yolunun 2022 yılında yapılacağını belirterek, 7 kilometrelik Değnek yolunun da tamamlanacağını kaydetti.

Son durağı olan Arslanköy’de vatandaşlar ile bir araya gelen Seçer, Arslanköy’ün çağdaş insanlar yetiştirdiğini ifade ederek, “Arslanköylü olmakla bence her zaman gurur duyun, mutlu olun” ifadelerini kullandı.

Seçer, yazlıkçı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde su, kanalizasyon, üstyapı gibi alanlarda sıkıntı yaşanabildiğini söyledi. Bölgenin imar planının bir an evvel yapılması gerektiğini ifade eden Seçer, “Bütün yayla bölgelerinde bu sorun var. Dün Gülek’te de aynı sorun oldu. Orada da bu konuyu dile getirdim. Bayramın ilk günü Atsız Afşın başkanla da bayramlaşmada bir aradaydım. Sonra bir kahve için bir yere oturduk. Bu konuyu gündeme getirdik. Dedim ‘Bak başkan en sorunlu yer Toroslar bölgesi. Çünkü yaylalık bölgeler senin orada.’ ‘Haklısın başkan’ dedi. ‘Bunu hızla yapalım’ dedim. Yani biz 1/5000’liği yapacağız, sonra gidecek onlar 1/1000’liğini, süratle bunları yapacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.