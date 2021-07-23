Kamyonet köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı



MERSİN, (DHA)MERSİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprüden uçan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Mersin Stadyumu civarı, 34'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücü Halil Çapar kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce köprünün bariyerlerine çarptı, ardından da yaklaşık 20 metre yükseklikten uçarak zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan sürücü Halil Çapar ile araçta bulunan Dilek Çapar´ın yaşamını kaybettiğini belirlerken Fatma Çapar´ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı Fatma Çapar, sağlık ekipleri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne kaldırılırken Halil Çapar ile Dilek Çapar´ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morgu´na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir MERSİN, (DHA)

2021-07-23 19:49:42



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