Mersin Büyükşehir Belediyesi bayram boyunca hizmete devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, birçok birimiyle Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiği belirtilirken, mobil uygulama olan 'Teksin' üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin anında karşılandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Dairesi tarafından bayram öncesinde 13 ilçedeki kent mezarlıklarında temizlik, budama, ilaçlama ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlıklarda bayram süresince de vatandaşlara birçok hizmet sunuldu. Arife gününden itibaren kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara girişte su ve el dezenfektanı ikram edilirken, özel gereksinimli, hamile ve yaş almış vatandaşlar için ise mezarlık içi ulaşımlar ring araçlarıyla sağlandı.

Ücretsiz kurban kesim hizmeti

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren toplam 31 kesim noktasında toplam 4 bin 992 adet ücretsiz kurban kesimi gerçekleşti. Bu kesimlerde 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikeri hizmet verdi. 23 mobil kesim ünitesi bayramın yalnızca birinci günü hizmet verirken Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur’da yer alan 8 mezbahada ise kesimler bayram boyu sürdü.

Kentin 35 noktasında konser

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Anamur’dan Tarsus’a, yaylalardan sahillere kadar 13 ilçenin toplam 35 noktasında ‘Bayram Konserleri’ düzenledi. Yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerde Mersinliler coşku dolu bir bayram yaşadı.

'Teksin', bayramda her türlü talep ve şikayeti karşıladı

Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi, bayram boyunca da 7/24 esasıyla çalıştı. Teksin çağrı personeli, Alo 185 üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşların tüm talep, şikayet ve teşekkürlerini karşılayarak, kayıt oluşturdu. Kayıt altına alınan bildirimler, ilgili birimlere aktarıldı. Bu sayede vatandaşların sorunları bayram süresince de hızla çözüme kavuştu. Vatandaşlar, Büyükşehir ve MESKİ’yle ilgili her türlü talep ve sorununa bayramda da mobil uygulama olan 'Teksin' sayesinde karşılık buldu.

Zabıta ve İtfaiye bayramda da 24 saat görevdeydi

İtfaiye ve zabıta personeli de 7/24 esasıyla görev başındaydı. Zabıta ekipleri kurban kesim noktalarından konser alanlarına kadar pek çok alanda görev yürüttü. Ekipler, bayramda denetimlerini sürdürerek, vatandaşların güvenli günler geçirmelerini sağladı. İtfaiye ekipleri ise her türlü soruna karşı 24 saat teyakkuzda bekleyerek, gelen ihbarlara hızla müdahale etti.

Çocuklara bu bayram 20 bin tatlı dağıtıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi ise bu bayram da çocukların yüzünü güldürdü. Önceki senelerde şeker dağıtımı yapan ekipler, bu bayram 5 ilçenin 25 dezavantajlı mahallesindeki çocuklara mamul, limonata ve dondurmadan oluşan toplam 20 bin ürün dağıttı. Mahallelerinde ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ araçlarını gören çocuklar, kendilerine dağıtılan ürünlerle tatlı bir bayram yaşadı.

Bayram boyu ücretsiz toplu taşıma hizmeti

Ulaşım Dairesi Başkanlığının toplu taşıma araçları bayramda vatandaşları ücretsiz taşıdı. Yaylardan tatil bölgelerine kadar pek çok noktadaki hatları bayramda ücretsiz kullanan vatandaşlar, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etti. Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilirken, yoğun seyahat edilen yerlere ise ek seferler konuldu.

Temizlik ve ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bayramda temizlik ekipleri ise yoğun bir çalışma yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler cadde, kaldırım ve bulvarları temizlerken; Park ve Bahçeler Dairesinin ekipleri ise yeşil alanlara yöneldi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 110 kişilik ekiple temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Cadde ve kaldırımları bayram boyu temiz tutan ekipler, 'Teksin’den gelen talep ve şikayetlere de anında dönüş sağladı.

