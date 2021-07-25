Devrilen taksinin şoförü ön cam kesilerek kurtarıldı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN´de devrilen taksinin mahsur kalan şoförü Osman Gezgüç, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camı kesilerek çıkartıldı.
Yenişehir ilçesinde Osman Gezgüç yönetimindeki 33 T 0803 plakalı taksi, sabah saatlerinde 34. Cadde'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Gezgüç, kaza sonrası yan duran otomobilde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Gezgüç'ü, otomobilin ön camını keserek kurtardı. Gezgüç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN
2021-07-25 16:26:37
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