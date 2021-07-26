Bakan Selçuk, Mersin'de

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in Tarsus ilçesinde oryantiring eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelip, ok attı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarsus'ta Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, öğrencilerle oryantiring eğitimine katıldı. Burada ata sporu olan okçuluk üzerine öğreticilerden ders alan Bakan Selçuk, daha sonra ok atışı yaptı.

Selçuk, etkinliğe katılanlar birlikte kahvaltı yapıp ardından Mersin'e geçti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-07-26 10:54:08



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