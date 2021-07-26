Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in Tarsus ilçesinde oryantiring eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Tarsus'ta Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, öğrencilerle oryantiring eğitimine katıldı. Burada ata sporu olan okçuluk üzerine öğreticilerden ders alan Bakan Selçuk, çocuklarla eğlenceli zaman geçirdi.

Selçuk, etkinliğe katılanlar birlikte kahvaltı yapıp ardından Mersin'e geçti.

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