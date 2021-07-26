Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (3)



BAKAN SELÇUK, MASAL EVİ AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever Ayşe Ecevit´in katkılarıyla yapılan Mersin Anadolu Masalları Ayşe Ecevit Masal Evi´nin açılışını gerçekleştirdi. Projenin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile geliştirdiğini aktaran Bakan Selçuk, "Anadolu masalları, Yörük masalları, Dede Korkut masalları konusunda yaptığımız bir çalışma bu. Masal bizim için kültürün aktarımında temel araçlardan bir tanesidir. Çocuklarımızın masallarla rehabilite olması, iyileşmesi, kendi kültürünü ve değerlerini öğrenmesi için çok sahici bir metot olarak karşımıza çıktı ve bütün Türkiye´de, tüm illerimizde, büyük ilçelerimizde bu konuda açılışlar yapıyoruz. Burası sadece bir masal evi değil, bir atölyeler zinciri ve kültür evi burası. Yapılan işin 2023 eğitim vizyonumuzda belirtilen çift kanatlı öğrenci, çocuk yetiştirme vizyonuna da çok yakıştığını ifade edebilirim. Evlatlarımızın kendi kültürlerinden habersiz yetişmemesi için aldığımız tedbirler arasında çok önemli yer tutuyor masal evleri" dedi.

300 BİN ÖĞRETMEN MASAL ÖĞRETECEK

Yaklaşık 300 bin öğretmenin Masal Öğreticiliği Sertifikası aldığını vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz aynı zamanda Anadolu masalları, Dede Korkut masalları, Yörük masalları, evrensel masallar konusunda beceri sahibi de oldular ve hem kendi çocuklarına hem bu ülkenin evlatlarına bizim masallarımızı paylaşıyorlar. Çocuklar masallarla beraber hayal kurma konusunda müthiş mesafe alıyorlar çünkü `insan hayal ettiği müddetçe yaşar´ ifadesi içerisinde hayalsiz yaşamak gerçekten mümkün değil. Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek için hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için bu tür masal evlerine gerçekten ihtiyacımız var ve tüm çocuklarımızın buralardan yararlanıyor olması fırsat adaleti için de önemli fırsat yaratıyor bize. Masal evleri konusunda yapmaya çalıştığımız bu proje aslında çocuklarımız için dersleriyle de alakalı birtakım zenginlikler sağlıyor. Çocukların hayat becerilerinin gelişmesine imkan sağlıyor. Çocuklar yaşam tecrübelerini artırıyor ve deneyim kütüphanelerini zenginleştiriyorlar. Burada çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine çok büyük katkı sağlanıyor. Biz sadece akademik gelişim peşinde değiliz. Biz çocukların şahsiyetlerinin gelişimi, kültürel, sosyal duygusal gelişimlerini de bir o kadar önemsiyoruz ve bu anlamda da çocuklarımızın gelişimi bizim için son derece önemli." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Mustafa ERCAN

2021-07-26 12:49:37



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