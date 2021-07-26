Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek için masal evlerine ihtiyacımız var” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin’de tarihi Deniz Fenerinde oluşturulan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde açılışlarına devam ettikleri masal evlerinin bir atölyeler zinciri ve kültür evi olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek, hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için bu tür masal evlerine gerçekten ihtiyacımız var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Mersin programında Anadolu Masalları Projesi kapsamında, merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi Deniz Fenerinde oluşturulan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışını yaptı. Masal evinin bahçesinde minik öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Bakan Selçuk’a, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Mersin milletvekilleri de eşlik etti.



“Masal evleri, bir atölyeler zinciri, kültür evi”

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, bugün Mersin’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bir deniz fenerinde masal evi açacaklarını söyledi. Türkiye’nin her yerinde masal evleri açtıklarını belirten Selçuk, projenin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Anadolu, Yörük, Dede Korkut ve evrensel masallar konusunda yaptıkları bir çalışma olduğunu dile getirdi. Selçuk, “Masal, bizim için bir kültürün aktarımında temel araçlardan bir tanesidir. Kültürümüzü çocuklara aktarmak, çocuklarımızın masallarla rehabilite olmaları, masallarla iyileşmeleri, kendi kültür ve değerlerini öğrenmeleri çok sahici bir metot olarak karşımıza çıktı ve bütün Türkiye’de bu konuda açılışlar yapmaya devam ediyoruz. Burası sadece bir masal evi değil, aslında bir atölyeler zinciri, kültür evi. Bu çerçevede de yapılan işin aslında 2023 eğitim vizyonumuzda belirtilen çift kanatlı öğrenci, çift kanatlı çocuk yetiştirme vizyonuna da çok yakıştığını ifade edebilirim. Evlatlarımızın kendi kültüründen habersiz yetişmemesi için aldığımız tedbirler arasında çok değerli bir yer tutuyor masal evleri” diye konuştu.



“Yaklaşık 300 bin öğretmenimiz masal anlatıcılığı sertifikası aldı”

Yaklaşık 300 bin öğretmenin ‘masal anlatıcılığı sertifikası’ aldığı bilgisini paylaşan Selçuk, “300 bin öğretmenimiz aynı zamanda Anadolu, Dede Korkut, Yörük ve evrensel masallar konusunda bir beceri sahibi de oldular ve hem kendi çocuklarına hem de bu ülkenin evlatlarına bizim masallarımızı paylaşıyorlar. Çocuklar masallarla beraber hayal kurma konusunda müthiş bir mesafe alıyorlar, çünkü hayalsiz yaşamak gerçekten mümkün değil. Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek, hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için bu tür masal evlerine gerçekten ihtiyacımız var. Tüm çocuklarımızın buralardan yararlanıyor olması fırsat adaleti için de bize önemli bir imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’deki masal evinin açılışına destek olan hayırsever Ayşe Ecevit’e teşekkür eden Selçuk, “Biz yaptığımızda da elbette mutlu oluyoruz ama hayırseverlerimiz okul ve böyle merkezleri yaptığında emin olun mutluluğumuz en az iki katına çıkıyor. Çocuklarımızın potansiyellerini geliştirmek için daha fazla motivasyon sahibi oluyoruz” şeklinde konuştu.



“Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine çok büyük katkı sağlanıyor”

Masal evleri projesinin, çocukların derslerine de bazı zenginlikler sağladığının altını çizen Selçuk, şöyle devam etti:

“Çocukların hayat becerilerinin gelişmesine imkan sağlıyor. Çocuklar, yaşam tecrübelerini arttırıyorlar ve deneyim kütüphanelerini zenginleştiriyorlar. Burada, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine çok büyük katkı sağlanıyor. Biz sadece akademik gelişim peşinde değiliz, çocukların şahsiyetlerinin gelişimi, çocukların kültürel, sosyal, duygusal gelişimini de bir o kadar önemsiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi bizim için son derece önemli. Burada ortaya konulan faaliyetin Türkiye'ye örnek olmasını da diliyorum, sayılarının artmasını temenni ediyorum.”

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Ayşe Ecevit Masal Evi’ni gezdi. Burada çocukların hazırladıkları müzikli masal etkinliğine katılan Selçuk, bir ara deniz fenerine de çıkarak, aşağıdakilere el salladı. Masal evinin bahçesinde çocuklarla buluşarak, onlarla birlikte şarkılı oyunlara da katılan Selçuk’a, Yörük masalları kitabı hediye edildi.



Bakan Selçuk, ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nda öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Selçuk, daha sonra Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ etkinliğine katılarak, öğretmenlerle bir araya geldi. Yanına öğrencileri oturtan Selçuk, Öğretmenler Korosunun verdiği mini konseri dinledi. Toplantı, açılışın ardından basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.