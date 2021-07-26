Başkan Özyiğit, Bakan Ziya Selçuk’a ‘Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ni anlattı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ni anlattı. Projeden haberdar olduğunu ve çok önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, erken çocukluk eğitimlerinin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, bir dizi program çerçevesinde Mersin’e gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nda bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programın ardından Bakan Selçuk ile bir araya gelen Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri ve 08 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek üzere tasarlanan, Yenişehir Belediyesi Akademi’de uygulanan projeyi Bakan Selçuk ile paylaştı. Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak erken çocukluk eğitimi konusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Yenişehir Belediyesinin projesini çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Yenişehir Belediyesi, proje ile çocuklardaki gelişimsel sorunların erken dönemde tespit edilmesini sağlıyor, erken tedavi ve eğitimlerle çocuklara ve ailelere destek veriyor. Erken çocukluk döneminde gelişimsel bozukluğa yapılan erken müdahale ile çocuklar durumu en az hasarla atlatıyor veya etkilenmeden kurtulabiliyor. Yenişehir Modeli olarak nitelendirilen ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje; Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi, 03 Yaş MABEP Aile Eğitimi, 03 Yaş Bebek Kütüphanesi, 06 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları, 06 Yaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 36 Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) ve 68 Yaş Atölye Temelli Eğitim’den oluşuyor.

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