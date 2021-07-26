Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)

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BAKAN ZİYA SELÇUK ÖĞRENCİLERLE BALIK TUTTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında geldiği Mersin´in Erdemli ilçesinde Doğa ve Fen Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte oyun sahalarını inceleyen Bakan Selçuk, sahile gelerek öğrencilerle birlikte balık tuttu. Bakan daha sonra öğrencilerle mangalda mısır pişirdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-07-26 19:43:37



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