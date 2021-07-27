Tarsus Belediyesi, yol onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor

Tarsus Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım onarım ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yıllardır bozuk olan yollar da asfaltlanıyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üst yapı iyileştirmeleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, yaya ve araç trafiğinin sağlıklı yapılabilmesi için yolların asfalt kaplama işlemi aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Egemen, Baharlı, Kelahmet, Akarsu, Heleke, Hacıbozan, Konaklar, Nemiroğlu, Kocaköy, Çiçekli, Alifakı, Dedeler,Taşkuyu, Sayköy, Kerimler, Cinköy, Kaleburcu ve Ballıca köylerinde bozuk yolların asfalt serim çalışması devam ederken, belirlenen plan ve program dahilinde şehrin merkezinde de sıcak asfalt kaplaması sürüyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Nüfus ve araç yoğunluğunu baz alarak, ilçemize bağlı 180 mahallede vatandaşlarımızın ulaşım ağını konforlu hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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