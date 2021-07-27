Hayvanseverler cezaların caydırıcı olmasını istiyor Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sinem Mansur: "Hangi havyan olursa olsun ortada bir şiddet, işkence, tecavüz veya taciz varsa mutlaka o kişi kesinlikle cezaevine girmeli"

Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sinem Mansur, hayvanlara karşı yapılan şiddet, işkence, tecavüz ve taciz olaylarına verilecek cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, "Hangi havyan olursa olsun ortada bir şiddet, işkence, tecavüz veya taciz varsa mutlaka o kişi kesinlikle ceza evine girmeli. Çünkü bunu yapanlar gereken cezayı almalılar ki hem o kişi hem de başka kişiler bu tür şeylere teşvik etmesinler" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu, 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanuna göre, kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Bu şekilde hayvanlarını kayıt altına almayanlara, hayvan başına 1200 lira ceza kesilecek. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.

Hayvanseverler yeni yasayı olumlu karşılarken, cezaların caydırıcı olmasını istiyor. Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sinem Mansur, derneklerini 7 ay önce kurduklarını ve o günden beri çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni çıkan yasanın bir nebzede olsa hayvanlara işkenceyi ve tecavüzü engelleyeceğini söyleyen Mansur, “Taciz ve tecavüz olaylarında ne yazık ki hapis cezası yok. Ancak nesli tükenmekte olan hayvanları avlandığı zaman bunlar için hapis cezası uygulanacak. Tabi aslında işkence, tecavüz, taciz gibi konularda da hapis cezası var ancak bunlar para cezasına çevrilebilecek veya ceza ertelemesi yapılabilecek. Biz nesli tükenmekte olan hayvanları avlayanlara uygulanan direk hapis cezasının her hayvana yapılan şiddet, tecavüz olaylarında uygulanması gerekiyor” dedi.

Cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Mansur, “Hangi havyan olursa olsun ortada bir şiddet, işkence, tecavüz veya taciz varsa mutlaka o kişi kesinlikle ceza evine girmeli. Çünkü bunu yapanlar gereken cezayı almalılar ki hem o kişi hem de başka kişiler bu tür şeylere teşvik etmesinler. İnsanların mahallelerindeki, sokaklarındaki hayvanlara mutlaka sahip çıkması gerekiyor. Eğer bulundukları yerde böyle bir suç gördükleri zaman hiçbir şekilde sessiz kalmamalarını ve hemen şikayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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