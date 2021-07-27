Mersin'de motosiklet hırsızlığı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, iş yeri önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mezitli ilçesinde Enes U., çalıştığı iş yerinin önündeki 01 EJK 69 plakalı motosikletini dün mesai çıkışı yerinde göremedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendiğinde motosikletin, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı belirlendi. Enes U., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-07-27 12:37:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.