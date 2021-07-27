Mezitli'de portatif havuz açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'de portatif havuz açıldı

İHA

Mezitli'de portatif havuz açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde portatif havuz açıldı.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla Mersin geneli Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde, portatif havuzlar deneyimli antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerine başladı.
Bu doğrultuda Mezitli ilçesinde yapılan portatif havuzun açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Mezitli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Tay ile protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Demir, projenin, 817 yaş arası öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak önceliklerinin, çocukların ve gençlerin hayallerine dokunmak olduğunu vurgulayan Demir, "Çocuklarımıza ve gençlerimize spor, eğitim ve ahlaklarını geliştirmek, kaliteli antrenman yöntemleriyle sportif etkinliklere katılmalarını sağlayarak fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı, bireyler kazandırmak, bağımlılıkla mücadele ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak maksadıyla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile öğrencilerimize yüzme öğreteceğiz. Bakanlığımız tarafından gönderilen beş havuzumuzu Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerimize kurarak deneyimli antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımız eşliğinde yüzme eğitimlerine başladık. Bu bağlamda amacımız Mersin’de yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretmek. Portatif havuzlarımız Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz'dan Bakan Selçuk'a 'masal evi' sözü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan Bakan Selçuk'a 'masal evi' sözü
Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
Mersin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Trafik ihlalleri helikopter ve droneler ile havadan tespit edildi
YEREL HABERLER Trafik ihlalleri helikopter ve droneler ile havadan ...
Yenişehir’de Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Yenişehir’de Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü ...
Hayvanseverler cezaların caydırıcı olmasını istiyor Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sinem Mansur: "Hangi havyan olursa olsun ortada bir şiddet, işkence, tecavüz veya taciz varsa mutlaka o kişi kesinlikle cezaevine girmeli"
YEREL HABERLER Hayvanseverler cezaların caydırıcı olmasını ...
Mersin Üniversitesi, bölgede ilk ve tek olacak Mersin Üniversitesi, insansız hava aracı İHA 0 ve İHA 1 pilot sertifikalarını verecek yetkili kurum oldu
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, bölgede ilk ve tek olacak Mersin ...
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek
YEREL HABERLER Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer ...
Tarsus Belediyesi, yol onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yol onarım ve asfalt çalışmalarına ...
TEM’de kükürt yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER TEM’de kükürt yüklü tırda yangın
Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım’da koşulacak
YEREL HABERLER Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım’da koşulacak
Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor
Mersin'de 'organik tarım' atağı
YEREL HABERLER Mersin'de 'organik tarım' atağı
Tulumba Köprüsü'nün dikey bahçeleri çiçeklendi
YEREL HABERLER Tulumba Köprüsü'nün dikey bahçeleri çiçeklendi
Bakan Selçuk: "Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl ...
Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına ...
Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (4)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına ...
4'üncü katta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER 4'üncü katta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle ...
Yangında can pazarı Mersin'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangında, dumandan boğulmak üzere olan yaşlı kadın, kapıyı açtıktan sonra bayıldı, itfaiye ekipleri kadını kurtararak binadan çıkardı
YEREL HABERLER Yangında can pazarı Mersin'de 10 katlı binanın 4. ...
Başkan Özyiğit, Bakan Ziya Selçuk’a ‘Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ni anlattı
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, Bakan Ziya Selçuk’a ‘Erken Çocukluk ...
Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına ...
Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek için masal evlerine ihtiyacımız var” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin’de tarihi Deniz Fenerinde oluşturulan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek ...
Engellileri mutlu edecek buluş
YEREL HABERLER Engellileri mutlu edecek buluş
Anamur'da içme suyu depoları SCADA sistemine dahil edildi
YEREL HABERLER Anamur'da içme suyu depoları SCADA sistemine dahil ...