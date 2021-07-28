Refüjlerde otomatik sulama sistemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refüjlerde otomatik sulama sistemi başladı

İHA

Refüjlerde otomatik sulama sistemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta hayata geçirdiği tam otomatik ve uydu bağlantılı sulama sistemini kent merkezindeki refüjlerde de uygulamaya koydu. 8 noktada başlatılan çalışmanın 4’ünde sona gelindi. Bu çalışmayla arazöz aracıyla yapılan sulamaların yerini damlama sistemi ve sprink sistemi aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinin yürüttüğü otomatik ve uydu bağlantılı sulama sisteminin uygulama alanı genişletildi. Tarsus’ta başlatılan çalışma kent merkezine de taşınarak refüjlerdeki su israfı ve kaza riskinin önüne geçmek amacıyla önemli bir adım atıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde Adnan Menderes Bulvarı, 34. Cadde, 26. Cadde ve 13. Caddede çalışmalar başladı. Toplamda 32 bin metre uzunluğunda otomatik sulama sistemi ekipler tarafından cadde ve bulvarlara döşeniyor. 4 merkez ilçenin park ve refüjlerinde altyapı kurularak, 100 kilometrelik bir alanda çalışmaların devamı planlanıyor.

Sulama zamanları meteoroloji verilerine göre ayarlanıyor
Nem, rüzgar, yağmur durumlarına göre meteorolojiden gelen bilgilerle sulama yapılan sistemle arızalar, kaçaklar, sulama yapılmayan bölgeler de tespit edilebiliyor. Ayrıca kurulan bu yeni sistem yöreye özgü az suyla yetişen bitkilerin refüjlerde kullanımına da imkan veriyor.

“Yakıttan, işçilikten ve zamandan ciddi anlamda tasarruf edecek bir sistem”
Otomatik sulama sistemiyle birçok açıdan kazanç sağlandığını belirten Park ve Bahçeler Dairesinde Proje Şube Müdürü olarak görev yapan Peyzaj Yüksek Mimarı Alpagu İlter, “Bunu başlatma sebebimiz suyu hem verimli kullanmak hem ekonomiye katkıda bulunmak hem de trafikte arazözle sulamayı bir nebze de olsa azaltabilmek. Yakıttan, işçilikten ve zamandan ciddi anlamda tasarruf edecek bir sistem. İnsan hatasını en aza indiren, sıfırlayan bir sistem. Oturduğunuz yerden, internet üzerinden bilgisayar ortamında her türlü arızasını, eksiğini görebileceğiniz bir sistem kurmaya çalışıyoruz” dedi.
Kent merkezinde ve ilçelerde yapılan otomatik sulama çalışmaları anlatan Alpagu İlter, şunları söyledi:
“Bitkilerin en verimli şekilde suyu almasını sağlayacağız bu sistemle. Kent genelinde, hem Tarsus’ta hem Mersin içinde bunu yaptık. 8 bulvarda başlattığımız çalışmada 4 bulvarda işlem tamamlanmak üzere. Diğer 4 bulvarımız kaldı. Merkezde Adnan Menderes Bulvarı, 34. 26. ve 13. Cadde, Tarsus’ta Ümit Yaşar Oğuzcan, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kasım Ekenler’de bunu yapıyoruz. Tarsus’ta ve Mersin merkezde sulama mantığı aynı ancak merkezde spring sistemini kullanıyoruz. Damlama sistemi kullanmıyoruz. Refüjlerimiz geniş ve en son çıkan teknolojik ürünleri kullanıyoruz. Rüzgar direnci olan, savrulma yapmayan. Yeşilimiz gerçekten daha güzel yeşil oldu, su daha verimli kullanıldı. Bir kişi ile bunun kontrolünü sağlıyoruz. Tabi bu bize kalifiye eleman yetişmesine sebep oluyor. Daha akılcı bir sistem oluyor. Bitkilerimizden de bunu görebiliyoruz.”

100 kilometrelik alanda otomatik sulama sistemi planlanıyor
İlter, önümüzdeki yıllarda 100 kilometrelik bir alanda otomatik sulama sistemi planladıklarını belirterek, bu sulama sistemi üzerine Mersin Üniversitesi ile ortaklaşa proje yürütüleceğini ifade etti. Proje kapsamında yörenin endemik bitkilerinin üreticilerden alınarak refüj süslemelerinde kullanılacağının bilgisini veren İlter, “Bunu biz bütün kente yaymayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 100 kilometre civarında bir otomatik sulama sistemi planlamamız var. Bütün parklarımızda alt yapımızı yenileyip bu sistem üzerinden götüreceğiz. Bu proje tamamlandığında kendisini 11 ay gibi bir sürede amorti eden bir sistem. Onun haricinde Peyzaj Master Planımızı da destekleyecek bir proje. Yani istediğimiz şekilde sulama yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a plaket
YEREL HABERLER Gültak: "Motodrag yarışlarına ev sahipliği yapmak ...
2 bin rakımda bal sağımı
YEREL HABERLER 2 bin rakımda bal sağımı
Rosatom, Bolivya’da Nükleer Araştırma Reaktörü Kompleksi inşa ediyor
YEREL HABERLER Rosatom, Bolivya’da Nükleer Araştırma Reaktörü ...
Mersin'de işitme engelli vatandaşların engellerini aşan destek hattı
YEREL HABERLER Mersin'de işitme engelli vatandaşların engellerini ...
Mezitli'de portatif havuz açıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de portatif havuz açıldı
Başkan Yılmaz'dan Bakan Selçuk'a 'masal evi' sözü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan Bakan Selçuk'a 'masal evi' sözü
Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediye personeli için yeni kafe açıldı
Mersin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
Trafik ihlalleri helikopter ve droneler ile havadan tespit edildi
YEREL HABERLER Trafik ihlalleri helikopter ve droneler ile havadan ...
Yenişehir’de Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Yenişehir’de Lozan Barış Antlaşmasının 98. yıl dönümü ...
Hayvanseverler cezaların caydırıcı olmasını istiyor Mersin Patileri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sinem Mansur: "Hangi havyan olursa olsun ortada bir şiddet, işkence, tecavüz veya taciz varsa mutlaka o kişi kesinlikle cezaevine girmeli"
YEREL HABERLER Hayvanseverler cezaların caydırıcı olmasını ...
Mersin Üniversitesi, bölgede ilk ve tek olacak Mersin Üniversitesi, insansız hava aracı İHA 0 ve İHA 1 pilot sertifikalarını verecek yetkili kurum oldu
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, bölgede ilk ve tek olacak Mersin ...
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek
YEREL HABERLER Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer ...
Tarsus Belediyesi, yol onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yol onarım ve asfalt çalışmalarına ...
TEM’de kükürt yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER TEM’de kükürt yüklü tırda yangın
Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım’da koşulacak
YEREL HABERLER Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım’da koşulacak
Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'in kırsal kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor
Mersin'de 'organik tarım' atağı
YEREL HABERLER Mersin'de 'organik tarım' atağı
Tulumba Köprüsü'nün dikey bahçeleri çiçeklendi
YEREL HABERLER Tulumba Köprüsü'nün dikey bahçeleri çiçeklendi
Bakan Selçuk: "Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl ...
Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına ...
Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (4)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına ...
4'üncü katta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER 4'üncü katta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle ...
Yangında can pazarı Mersin'de 10 katlı binanın 4. katında çıkan yangında, dumandan boğulmak üzere olan yaşlı kadın, kapıyı açtıktan sonra bayıldı, itfaiye ekipleri kadını kurtararak binadan çıkardı
YEREL HABERLER Yangında can pazarı Mersin'de 10 katlı binanın 4. ...