Refüjlerde otomatik sulama sistemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta hayata geçirdiği tam otomatik ve uydu bağlantılı sulama sistemini kent merkezindeki refüjlerde de uygulamaya koydu. 8 noktada başlatılan çalışmanın 4’ünde sona gelindi. Bu çalışmayla arazöz aracıyla yapılan sulamaların yerini damlama sistemi ve sprink sistemi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinin yürüttüğü otomatik ve uydu bağlantılı sulama sisteminin uygulama alanı genişletildi. Tarsus’ta başlatılan çalışma kent merkezine de taşınarak refüjlerdeki su israfı ve kaza riskinin önüne geçmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde Adnan Menderes Bulvarı, 34. Cadde, 26. Cadde ve 13. Caddede çalışmalar başladı. Toplamda 32 bin metre uzunluğunda otomatik sulama sistemi ekipler tarafından cadde ve bulvarlara döşeniyor. 4 merkez ilçenin park ve refüjlerinde altyapı kurularak, 100 kilometrelik bir alanda çalışmaların devamı planlanıyor.



Sulama zamanları meteoroloji verilerine göre ayarlanıyor

Nem, rüzgar, yağmur durumlarına göre meteorolojiden gelen bilgilerle sulama yapılan sistemle arızalar, kaçaklar, sulama yapılmayan bölgeler de tespit edilebiliyor. Ayrıca kurulan bu yeni sistem yöreye özgü az suyla yetişen bitkilerin refüjlerde kullanımına da imkan veriyor.



“Yakıttan, işçilikten ve zamandan ciddi anlamda tasarruf edecek bir sistem”

Otomatik sulama sistemiyle birçok açıdan kazanç sağlandığını belirten Park ve Bahçeler Dairesinde Proje Şube Müdürü olarak görev yapan Peyzaj Yüksek Mimarı Alpagu İlter, “Bunu başlatma sebebimiz suyu hem verimli kullanmak hem ekonomiye katkıda bulunmak hem de trafikte arazözle sulamayı bir nebze de olsa azaltabilmek. Yakıttan, işçilikten ve zamandan ciddi anlamda tasarruf edecek bir sistem. İnsan hatasını en aza indiren, sıfırlayan bir sistem. Oturduğunuz yerden, internet üzerinden bilgisayar ortamında her türlü arızasını, eksiğini görebileceğiniz bir sistem kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Kent merkezinde ve ilçelerde yapılan otomatik sulama çalışmaları anlatan Alpagu İlter, şunları söyledi:

“Bitkilerin en verimli şekilde suyu almasını sağlayacağız bu sistemle. Kent genelinde, hem Tarsus’ta hem Mersin içinde bunu yaptık. 8 bulvarda başlattığımız çalışmada 4 bulvarda işlem tamamlanmak üzere. Diğer 4 bulvarımız kaldı. Merkezde Adnan Menderes Bulvarı, 34. 26. ve 13. Cadde, Tarsus’ta Ümit Yaşar Oğuzcan, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kasım Ekenler’de bunu yapıyoruz. Tarsus’ta ve Mersin merkezde sulama mantığı aynı ancak merkezde spring sistemini kullanıyoruz. Damlama sistemi kullanmıyoruz. Refüjlerimiz geniş ve en son çıkan teknolojik ürünleri kullanıyoruz. Rüzgar direnci olan, savrulma yapmayan. Yeşilimiz gerçekten daha güzel yeşil oldu, su daha verimli kullanıldı. Bir kişi ile bunun kontrolünü sağlıyoruz. Tabi bu bize kalifiye eleman yetişmesine sebep oluyor. Daha akılcı bir sistem oluyor. Bitkilerimizden de bunu görebiliyoruz.”



100 kilometrelik alanda otomatik sulama sistemi planlanıyor

İlter, önümüzdeki yıllarda 100 kilometrelik bir alanda otomatik sulama sistemi planladıklarını belirterek, bu sulama sistemi üzerine Mersin Üniversitesi ile ortaklaşa proje yürütüleceğini ifade etti. Proje kapsamında yörenin endemik bitkilerinin üreticilerden alınarak refüj süslemelerinde kullanılacağının bilgisini veren İlter, “Bunu biz bütün kente yaymayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 100 kilometre civarında bir otomatik sulama sistemi planlamamız var. Bütün parklarımızda alt yapımızı yenileyip bu sistem üzerinden götüreceğiz. Bu proje tamamlandığında kendisini 11 ay gibi bir sürede amorti eden bir sistem. Onun haricinde Peyzaj Master Planımızı da destekleyecek bir proje. Yani istediğimiz şekilde sulama yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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