Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, son olarak Karaduvar Mahallesinde sahiplerince terk edilen 2 katlı yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, görsel kirlilik oluşturan, kent estetiğini bozan, yer yer sosyal sorunlara yol açan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkımı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; yasal işlemlerin bitmesinin ardından Karaduvar Mahallesi 6577 sokak numara 46’da bulunan 2 katlı binanın yıkımını iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdi.



“Metruk binalar büyük şikayet konusu”

Mahalle ziyaretlerinde, vatandaşlar ve muhtarlardan gelen en büyük şikâyet konularından birinin metruk binalar olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşların talebini yerine getirmek için yasal işlemleri en kısa sürede başlattıklarını ifade etti. Başkan Gültak, “Sahiplerince terk edilen metruk binalar, zamanla insanlarımızın can ve mal güvenliği için tehlikeler oluşturuyor. Görsel açıdan kirliliğe neden olan bu tür yerler, kimi zaman madde bağımlılarınca da mesken tutulduğu için halkımızın huzurunu bozuyor, sosyal sorunlara yol açıyor. Bu nedenle metruk yapılarla ilgili talep ve şikayetler en kısa sürede işleme konularak ekiplerimizce sonuçlandırılıyor” dedi.

Öte yandan fen işleri ekipleri; saatler süren yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden uzaklaştırdı. Sahipleri tarafından terk edilmiş 2 katlı metruk binanın yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, bu tür yapıları kimi zaman oyun alanına çeviren küçük çocuklarının can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını dile getirerek, duyarlılığı için Akdeniz Belediyesi ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler.

