Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişiye jandarmadan suçüstü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kazıda kullanılan malzemelerle suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını bilgisi üzerine harekete geçti. Arazi taraması yapan ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı yapılan bölgedeki aramada; şüphelilere ait 2 dedektör, 3 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 2 çekiç ile 4 çivi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-07-28 11:08:55



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