Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişiye jandarmadan suçüstü

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kazıda kullanılan malzemelerle suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını bilgisi üzerine harekete geçti. Arazi taraması yapan ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı yapılan bölgedeki aramada; şüphelilere ait 2 dedektör, 3 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 2 çekiç ile 4 çivi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-07-28 11:08:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.