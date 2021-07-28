Harun Şahin Kırbıyık: "Yönetim olarak bir ve diriyiz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nda kulüp başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yönetim olarak bir ve diri olduklarını ifade etti.

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Tarsus idman Yurdu’nun başarısı için çalıştıklarını, kimsenin kendilerini yıpratamayacaklarını söyledi. Kırbıyık, "Yönetime geldiğimiz günden kısa bir süre sonra, başta kulüp başkanı olarak ben olmak üzere, yönetim kurulumuzu yıpratmaya yönelik çok çirkin yalan, hakaret ve iftira dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bizler bunları ciddiye almaksızın çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettik. Ancak son günlerde iyice seviyesizleşen bu kişiler, birilerinden aldıkları emir ve talimatlar ile dozu artırmış, kamuoyuna yalan yanlış bilgi vermeyi adet haline getirmişlerdir. Hal böyle olunca başkanlığını şeref ve gururla yapmakta olduğum takımımızın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapılması zarureti doğmuştur. Hiçbir yöneticimiz, herhangi bir futbolcu transferinden ya da başka bir yolla haksız kazanç elde etmemiştir. Hiçbir yöneticimizin karakteri sosyal statüsü böyle iğrenç bir iftirayı kabul etmez. Kendi iradesiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden arkadaşlarımız dışında her birimiz canla başla ve özveri ile görevimizin başındayız" dedi.

Toplumun herhangi bir kişisi ya da tüzel kişiliği ile bir kavgaları bulunmadığı gibi barışık bir hal sergilediklerini söyleyen Kırbıyık şunları kaydetti:

"Bu barış ortamını bozanlar ve bozmak için çaba sarf edenler, yalan, hakaret ve iftira içeren sözde haber yapanlarla ilgili yasal girişimde bulunacağımız gibi topluma da ifşa edeceğiz. Nemalanma peşinde olanlar boşuna çabalamışlar ve gereken karşılığı da almışlardır. Şu da bilinmelidir ki, takıma faydası olmadan takımla bugüne kadar en ufak ilgisi bulunmayan takımın renklerinden bile bihaber olan ve şirin görünmek çabasında olan bu kişilerin, beni kulübümüzü en üst seviyeye taşımak için harcamakta olduğum paradan yönetimimizde yer alan değerli kişilerin haksız kazanç elde ettiği iftirasını esefle kınıyorum. Ve ben istemedikçe benim paramı kimse yiyemez diyorum. Halkımızdan, bu tür insanların iftira yalan hakaret dolu sözde haberlerine itibar etmemesi ve ciddiye alınıp, desteklercesine takip etmemesi ve gereken cevabın verilmesini de önemle rica ediyorum. Biz karşılıksız menfaatsiz gerçek Tarsus İdman Yurdu severler ve halkımızla biriz, yönetim olarak bir ve diriyiz. Verimli ve başarılı şekilde geçmekte olan birinci kampımızın sona ermesine az bir süre kalmış olup birkaç günlük izinden sonra inşallah ikinci kamp başlayacaktır.”

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