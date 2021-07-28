Mersin Aydıncık’ta orman yangını

– Mersin’in Aydıncık ilçesinde 15 Temmuz’da çıkan ve iki günde söndürülen yangının ardından bugün yine orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Pempecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine gönderilen bir yangın söndürme helikopteri ile karadan da arazöz, iş makineleri ve Orman Bölge Müdürlüğü işçileri, söndürme çalışmalarına katılıyor.

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