Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)

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52 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa GÜMÜŞ

2021-07-28 23:06:35



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