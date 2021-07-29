Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (2)

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SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mersin´in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi´nde bulunan Boğsak Koyu´ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Atike Ceylan KAÇAR

2021-07-29 09:44:09



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