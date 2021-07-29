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Mersin’de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı Yangın dolayısıyla bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltılırken, Mersin-Antalya yolu trafiğe kapatıldı

İHA

Mersin’de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı Yangın dolayısıyla bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltılırken, Mersin-Antalya yolu trafiğe kapatıldı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı. Yangın dolayısıyla bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltılırken, MersinAntalya yolu trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Silifke ilçesinde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı. Rüzgardan kaynaklı kısa sürede büyüyen orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye başlarken, güvenlik güçleri bölgedeki tüm otel, model, ev ve kamp alanlarını boşalttı. Yangının yola yakın olması dolayısıyla MersinAntalya yolu da trafiğe kapatılırken, bölgedeki vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi devam ediyor. Ayrıca polis TOMA’ları da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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