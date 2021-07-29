Silifke'deki orman yangını büyüyor Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, farklı noktalarda büyüyerek devam ediyor

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını da farklı noktalarda büyüyerek etkisini arttırıyor.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. İlçedeki yangın Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçrarken, bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. MersinAntalya yolu ise trafiğe kapatıldı. Yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra jandarma ve polis ekipleri ile çevik kuvvete ait TOMA araçları da destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.

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