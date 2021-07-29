Toroslar zabıtasından fırın ve imalathanelerde denetim

Toroslar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gerçekleştirdiği gramaj ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermeye başlaması sonucu tedbirlerini daha da sıklaştırdı. Ekipler, genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda maske, eldiven ve bone takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulundu. Ekmek gramajlarının da titizlikle incelendiği denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolü de yapıldı.



"Önlemleri elden bırakmamalıyız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak. Bu nedenle denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Gıda üretiminde toplum sağlığını gözeterek üretim ve satış yapan esnafa teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Salgın, belli bir ölçüde gerilemiş olsa da henüz bitmiş değil. Bu denetimlerle amacımız esnafımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarını tekrar hatırlatmaktır. Hemşehrilerimizin de genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılıkları için teşekkür ederiz. Salgından bir an önce kurtulmak için önlemleri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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