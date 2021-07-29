Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda bu sabah başlayan orman yangını, gün boyunca ilçenin farklı noktalarında devam etti. Yangın Işıklı Mahallesi'nden sonra Hırmanlı Mahallesi'ne de sıçradı. Yerleşim yerlerine ulaşan yangında çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi.

Yangına hem karadan hem de helikopter ile havadan müdahaleler sürüyor.

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