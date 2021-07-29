Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (5)



BOZYAZI'DA KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bu bölgedeki yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Aydıncık ilçesinin Karaseki, Çırçır, Duruhan,Yenikaş, Soğuksu mahallerindeki yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalara ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali yangına müdahale ekipleri de destek veriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Mustafa GÜMÜŞ

2021-07-29 16:43:30



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