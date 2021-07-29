Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mülhakatımız Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

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