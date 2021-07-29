Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (6)

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YANGIN İLÇE MERKEZİNE YAKLAŞTI

Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını, ikinci günün akşamında halen devam ediyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın, ilçe merkezine yaklaştı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamazken, ekipler karadan söndürme çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa GÜMÜŞ

2021-07-29 22:52:53



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