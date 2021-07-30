Aydıncık alev alev yanıyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok ev yangından etkilendi Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ilçe merkezine kadar inerken, birçok ev yangından etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne getirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan yangın, bugün kent merkezinde etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesi'nin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor.

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