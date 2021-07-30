Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (7)

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5 MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle gece saatlerinde de devam ediyor. Yangının poyraz nedeniyle hızla yayılması nedeniyle Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Gece olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken, poyrazın da çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi. Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Atike CEYLAN KAÇAR

2021-07-30 00:15:19



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