Elbir: "Tarsus'un huzuru için hep birlikte çalışacağız"

Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği toplantıda, kentin huzuru ve güvenliği için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Lütfü Can Polis Merkezi yanında bulunan parkta muhtarlarla görüşen Emniyet Müdürü Elbir, huzur ve güvenin sağlanmasında emniyet kadar muhtarlarında önemli bir göreve sahip olduğunu söyledi. Elbir, “Polis ile vatandaş arasındaki en büyük köprü siz değerli muhtarlardır. Muhtarın önemi halkın polise yada polisin halka ulaşması açısından çok önemlidir. Muhtarlarımız bizimle ne kadar çok irtibata geçerse o kadar halkla iyi bir iletişimi yakalamış oluruz. Polisin halka ulaşması için muhtarların yeri ve önemi büyüktür. Bizim için önemli olan halkımıza en iyi ve güvenilir hizmetin verilmesidir. Bu çalışmada bizim gibi en büyük görev muhtarlarımıza düşmektedir. El birliği ile çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve güvenliğini en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.

Muhtarlarla devamlı diyalog halinde olduklarını ifade eden Elbir, “İlçemiz genelinde uygulamalarımız devam etmekte. Tabi biz ne kadar sokakta bu mücadeleyi veriyor olsak da bizim başarı endeksimizin en başında bilgi akışı gelmektedir. Bu bağlamda bizim sizden alabileceğimiz en büyük destek, mahallenizde olup biten asayiş ve güvenlik ile ilgili her türlü bilgi akışını samimi ve sıcak bir şekilde yürütmektir. Kentin huzuru için hep birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaları da anlatan Elbir, uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet tedbirlerinin hassasiyetle ve kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü, bu mücadelede sadece emniyet tedbirleri almak yetmediğini, her kurumun, her bireyin bu mücadeleye katılması, mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

