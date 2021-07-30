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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toros Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

İHA

Toros Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Toros Üniversitesi 20202021 akademik yılı mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Covid19 tedbirleri kapsamında sadece öğrencilerin katıldığı törende mezuniyet heyecanı yaşandı.
Toros Üniversitesinin mezuniyet töreni, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma törenine Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Daha sonra Bahçelievler Kampüsünde devam eden mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşü ile başladı.
Açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Haydar Arslan, “Bugünün daha farklı olmasını isterdik, ancak hep birlikte yaşamakta olduğumuz ve yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyamıza etkileyen beklenmedik salgın bizi birlikte geçirebileceğimiz bu güzel günlerden alıkoydu. Ama bu beklenmedik salgın bilimin, dünyanın geleceğinde ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizler Toros Üniversitesi öğrencileri olarak bilimin ışığında ve yolunda ilerleyen gençler olarak eğitim hayatımıza devam ettik. Bundan dolayı Toros Üniversitesine ve değerli akademisyenlerimize minnettarız” dedi.
20192020 Lisans Birincisi Eylül İçenler de “Bugün Toros Üniversitesi 20192020 ve 20202021 akademik yılı mezuniyet töreni için bir aradayız. Süregelen pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla da olsa bu etkinliği gerçekleştirdikleri için üniversitemiz idari personeline teşekkürlerimi sunarım. Tüm mezunların mezuniyetini kutluyor ve gelecekte başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum. Pandemi süresince akademik ve kişisel anlamda bize yol gösteren çok değerli hocalarımız ve bizden desteklerini esirgemeyen ailelerimize şahsım ve diğer mezun arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
20202021 mezunlardan ön lisans birincisi Grafik Tasarım bölümü mezunu Zeynep Çakır ise “Üniversitemizin ve değerli hocalarımızın da sayesinde hayalimi gerçekleştirdim ve şu anda çok sevdiğim bir işte çalışıyorum. Üniversitemizin sağladığı imkanlar ve eğitimler sayesinde iş hayatına donanımlı bir şekilde başladık. Ayrıca bu süreçte çok değerli arkadaşlıklar da edindik. Toros Üniversitesinde okumak bizim için çok güzel bir deneyim oldu. 2 yıllık süreçte bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, eğitim üzerine bizlere bir çok fırsatlar sunan, eşit ve özgür bir üniversite ortamı sağlayan rektörümüze ve hocalarımıza kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün yeni bir adım attınız”
Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, konuşmasına geçen hafta kazada yaşamlarını yitiren üniversite personeli ve kızını anarak başladı. Arıöz, “Bugün aslında çok daha eğlenceli bir tören yapabilirdik belki, ancak geçen hafta bayram günü yaşadığımız elim bir kaza sonucunda çalışanlarımızdan Halil kardeşimizi ve kızımızı toprağa verdik. Onlara Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır, başsağlığı ve yaralı kardeşimize de şifalar diliyorum. Bugün bizler için önemli bir gün, bugün gelemeyenler oldu; salgın koşulları her işimizi etkilediği gibi törenimizi de etkiledi. Bu uzun süreç içerisinde de sizlerin sağlıklı kaldığınızı umuyorum. Bu salgının bitmesini ve eskiden olduğu gibi daha çok birada olabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Bugün yeni bir adım atmış oluyorsunuz. Kiminiz eğitim aldığı konularda çalışacak, kiminiz belki baba mesleğini devam ettirecek, kiminiz yeni bir iş kuracak, kiminiz bürokrasi de yer alacak. Bilmenizi isterim ki, ne yapıyorsanız ve yapmak istiyorsanız sizin yanınızdayız ve destekliyor olacağız. Ancak nasıl bir iş yapıyorsanız, alçak gönüllü olun, içinizden gelen sesi dinleyin. Kendinizi tanıyın ve tanımaya gayret gösterin. İş hayatında samimi olun, kendiniz olun. Başarısız olduğunuzu hissettiğinizde bunun gelecekte sizi güçlendirecek bir tecrübe olduğunu bilin. Bu sizi gerçekten ayakta tutacak ve kuvvet verecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kuruluş yıllarında Türkiye Cumhuriyetini gençliğe emanet etmiştir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti siz gençlerimize emanettir. İyi ki varsınız. Sizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.
Konuşmaların ardından üniversite birincilerine temsili diplomaları verildi ve mezuniyet kütüğüne isimleri çakılma merasimi yapıldı. Mezun olan öğrenciler sahneye davet edilerek temsili diplomaları takdim edildi. Belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetin keyfini çıkardı.

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