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Geleceğin tekstil mühendislerine maaş gibi burs imkanı Tekstil mühendisliğini tercih eden ‘z’ kuşağının bursu ve işi hazır Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Doğan: "Üniversite sınavı sonuçlarında ilk 20 bine giren öğrencilerimize tekstil mühendisliğini ilk beş tercih arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriyoruz"

İHA

Geleceğin tekstil mühendislerine maaş gibi burs imkanı Tekstil mühendisliğini tercih eden ‘z’ kuşağının bursu ve işi hazır Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Doğan: "Üniversite sınavı sonuçlarında ilk 20 bine giren öğrencilerimize tekstil mühendisliğini ilk beş tercih arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriyoruz"

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tekstil mühendisliğine verdiği bursları ve iş garantisini hatırlatarak başarılı öğrencilere tekstil mühendisliğini tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, tekstil endüstrisinin Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında geldiğini, üretim, istihdam ve ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirtip tekstilden çıkılması gerektiği yönündeki yaklaşımların doğru olmadığını her platformda dile getirdiklerini, bugün gelinen noktada haklılıklarının ortaya çıktığını söyledi. Tekstil sektörünün Türkiye’nin geleceğinde önemli roller oynamaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Doğan, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için sektör olarak ellerini taşın altına koymaktan kaçınmadıklarını ve tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi kapsamında lisans eğitimleri boyunca burs ve staj desteği verdiklerini, mezun olmalarının hemen ardından da istihdam imkânı sağladıklarını belirtti. Başkan Doğan, “Tekstil sanayicileri ve ihracatçıları olarak bu yıl da üniversite sınavı sonuçlarında ilk 20 bine giren öğrencilerimize tekstil mühendisliğini ilk beş tercih arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 2050 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 5080 bin arasındaki öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriyoruz” dedi.

"Hayata değer katmak isteyen gençleri davet ediyoruz"
Tekstil sektörünü; heyecanın, dinamizmin, başarının, modanın, renklerin, ışıkların ve podyumların bir arada olduğu eşsiz bir sektör olarak tanımlayan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, bir tekstil mühendisinin de ürünün iplikten başlayıp mağazaya girene kadar bütün süreci yönettiğinin altını çizdi.Tekstil mühendisliği mesleğinin bireyin kendi fikirlerini özgürce yansıtabileceği çok geniş bir alana sahip olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanlarının yanında, ArGe, imalat, satış, pazarlama ve tekstil makinalarının tamamı tekstil mühendisliğinin çalışma alanlarına giriyor. Gençlerimiz bu meslekte kariyer yapmaya karar verdiklerinde kendi kabiliyetlerine, isteklerine göre uzmanlaşma imkânlarını elde edebiliyor. Hayata değer katmak isteyen, yaptığı çalışmalarla işine, kendine ve gelecek nesillere dokunmak isteyen tüm gençlerimizi tekstil mühendisliği bölümlerine davet ediyoruz.” diye konuştu.

"İyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacımız var"
Özellikle tarımdan spora, havacılıktan sanayiye birçok kulvarda kullanım alanı olan teknik tekstilin Avrupa Birliği tarafından geleceğin sektörü olarak değerlendirildiğini vurgulayan Başkan Doğan şunları söyledi:
“Tekstil sektörümüz ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumundadır. Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 15’in üzerinde pay almaktadır. Aynı zamanda tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye ekonomisine yıllık 15 milyar dolardan fazla net döviz girişi sağlamaktadır. 2020 yılında 25 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz 2 milyonu aşkın kişiyi istihdam etmektedir. Uluslararası arenada tekstil sektöründe yaşanan gelişmeler, değişimler ve yenilikçilik eğilimleri sektörümüzde nitelikli iş gücü ihtiyacını da yıldan yıla artırmaktadır. Sektörümüzün devamlılığı ve başarısı tasarım kültürünü, inovasyonu ve yenilikçiliği öne çıkararak yakalayacağımız ivmede gizlidir. Katma değerde oluşturacağımız artışla marka değerlerimiz daha da yükselecektir. Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için de nitelikli iş gücünün hayati önem taşıdığı aşikârdır. Üretim teknolojilerinin hızla Endüstri 4.0’e evrildiği bu süreçte hem verimliliğimizi artırmak hem de sektörümüzü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Sektörümüz verdiği burslar ve iş garantisi ile bu konuda üzerine düşeni yapmaktadır. Şimdi sıra geleceği için karar verecek öğrencilerimizde. Ben inanıyorum ki onlar da tekstil mühendisliğini seçerek hem kendileri hem sektörümüz hem de ülkemiz için hayırlı bir karar vereceklerdir.”
Burs fonunun Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri ve Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası tarafından finanse edildiğini kaydeden Başkan Doğan, 2019 yılında hayata geçirilen Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi’nde tekstil mühendisliği bölümünü tercih etme oranının yüzde 208 arttığını, doluluk oranlarının yüzde 42’den yüzde 86’ya yükseldiğini ve yaklaşık 200 öğrenciye burs verildiğini sözlerine ekledi.

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