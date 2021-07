Evde düşen Zeki Amcayı Büyükşehir ekiplerinin dikkati kurtardı Rutin günlük aramada, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Zeki Ekekon’a ulaşamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde, yere düşen ve kalkamayan Ekekon’a ilk müdahaleyi yaptı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, günlük yaptıkları aramalar sırasında 72 yaşındaki Zeki Ekekon’a ulaşamadı ve sağlığından endişe duyarak evine kadar ulaştı. Yalnız yaşadığı bilinen Zeki Amcanın yanıt vermemesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, düştüğü için yerinden kalkamadığı anlaşılan Zeki Ekekon’un ilk müdahalesini yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Yaşlı Destek Birimi ekipleri, yaş almış vatandaşları her gün arayarak, yanlarında olmaya devam ediyor. Her gün yapılan rutin aramalar sonucu sağlık takibi yapılan yaşlı vatandaşardan biri olan Zeki Ekekon’a ulaşamayan ekipler, sağlığından endişe ederek evine kadar ulaştı. Yalnız yaşadığı bilinen Zeki Amcanın yanıt vermemesi üzerine ekipler, polis, ambulans ve itfaiye ekipleriyle temasa geçti. Ekipler, kapıyı kırıp içeri girdi ve yerinden kalkamayan Zeki Amcaya ilk müdahalesini yaptı.



Düşme sonucu yaralanan Zeki Amcanın sağlık durumu iyi

Günlük takipleri yapılan ve rutin aramalarla oluşabilecek rahatsızlıkları önlemeyi ve olası ihtiyaçları gidermeyi amaçlayan birimde, şu ana kadar kaydı alınan 300 yaş almış vatandaş takip ediliyor. Yaşlı Destek Birimi ekipleri, takibini yaptığı vatandaşlara ulaşamadıkları durumlarda ikamet adreslerine gidiyor. Günlük aramaları yapan personel Filiz Demir, bir gün önce yaptığı aramada diyaliz sonrası düştüğünü bildiren 72 yaşında yalnız yaşayan Zeki Ekekon’a ulaşamayınca ambulans, itfaiye ve polis ekipleri eşliğinde ikamet adresine gitti. Zeki Amcanın kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, düşme sonucu yerinden kalkamadığı anlaşılan Zeki Amcanın sağlık kontrolünü yaptı. Ciddi bir problem olmadığını gören ekipler rahat bir nefes aldı.



“Zeki Amcaya ulaşamayınca tedirgin olduk”

Filiz Demir, engelli, 65 yaş ve üstü vatandaşları günlük aradıklarını ifade ederek, “Bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Bir onarımları varsa onlara usta gönderiyoruz. O gün de Zeki Amcaya ulaşamadık, ulaşamayınca tedirgin olduk. Evine gelip bakmak istedik. Kapısı açılmadı. Güvenlik güçlerine de ambulansa da haber verdik. İçeri girdik. Girdiğimizde Zeki Amca yürüyemiyordu. Sağlık muayenesinden geçirdik, bir sıkıntısı, kırığı, eziği yoktu. Pansumanını yaptık” dedi.



“Günden güne daha fazla yaş almış vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz”

Yaşlı Destek Birimde Gerontolog olarak görev yapan ve yapılan hizmetleri anlatan Cihan Tanrıverdi de “Engelli vatandaşlarımıza ulaşıp onlara hizmet sağlamakla yükümlüyüz. Böyle bir sorumluluğumuz var. Vahap Seçer Başkanımızın önderliğinde kuruldu bizim birimimiz. Arkadaşlarımız şu an hitap ettiğimiz 300 65 yaş ve üstü yaş almış vatandaşlarımızı günlük olarak mutlaka arayıp hal hatır soruyorlar, herhangi bir şeye ihtiyaçları olup olmadıklarını öğreniyorlar. Bu aramalar mutlaka her gün yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyaç ve talep doğrultusunda evde temizlik, bakım, fizyoterapi, tadilat gibi hizmetlerimiz var. Sağlık ekibi yönlendirebiliyoruz. Ambulans ve transfer hizmeti sağlayabiliyoruz. Günden güne daha fazla yaş almış vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hizmetimizi birçok yere yaymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Zeki Ekekon’un geçirdiği kaza sonucu dizinde yaşadığı probleme müdahale etmek için fizyoterapiye başlayacaklarını söyleyen Tanrıverdi, “Çok şükür vahim herhangi bir durum yok. Pansumanı yapıldı. Sağlık kontrolü yapıldı. Ayağında ufak bir problem var. Onun için de hemen eve fizyoterapi ekibimizi göndereceğiz. Vatandaşlardan talebimiz; çevrelerinde, mahallelerinde, ilçelerinde bizim hizmetimizden faydalanabilecek, kendileri belki bize ulaşamazlar ama çevrelerinde bu tarz vatandaşlar varsa Alo 185 destek ihbar hattını arayarak bize ulaşsınlar, biz de vatandaşlarımıza hizmet verelim” ifadelerini kullandı.



“Belediye çalışanları beni her gün arıyor”

20 yıldır diyaliz hastası olduğunu ve ara ara düştüğünü anlatan Zeki Ekekon ise “Belediye çalışanları beni her gün arıyor. Arayıp bulamayınca ertesi gün polislere haber vermişler. Ben içerdeydim, yatıyordum. Baktım kapıdan sesler geliyor. Acele etmişler kapının göbeğini sökmüşler, açmışlar kapıyı. Polise haber veren de Filiz Hanım. Her gün telefonda konuşuyorduk. Tanışmak nasip olmamıştı. Böyle bir güne nasipmiş. Birçok insan yalnız yaşarken vefat ediyor. Merak edeceklerini tahmin ediyordum. Mutlu oldum” dedi.

