Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke’de devam eden orman yangınlarında tüm ekipleri ile seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için mücadele ederken, Mobil Mutfak Tırı ile bölgedeki vatandaşlara sıcak yemek veriliyor.

Mersin’de 3 ilçede süren yangınlarda tüm ekipleri ile seferber olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yemek hizmeti sunuyor. Vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin Aydıncık ilçesine yönlendirdiği Mobil Mutfak Tırı, dün akşam başlattığı çorba ikramına bugün sabah saatlerinde de devam etti. Öğlen ve akşam saatlerinde ise vatandaşlara yemek dağıtımı yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi yangına 13 itfaiye aracı ve 17 tankerle müdahale ediyor. Ayrıca Karaman, Hatay, Ankara, Niğde ve Konya’dan gelen 13 itfaiye aracı da çalışmalara destek veriyor.



“Burada kimseyi mağdur etmiyorlar”

Aydıncık ilçesi Merkez Mahallesinde ikamet eden ve yangın nedeniyle evinden tahliye edilen Abdullah Söker, “Dün saat 16.0017.00 civarlarında yangın dağın tepesinden aşağıya sarkarak yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Zaten 19.0020.00 gibi yerleşim yerlerini boşaltmaya başladılar. Biz de evlerimizi bıraktık, buralarda sabahladık. Yangını bekliyoruz bitsin, evlerimize gideceğiz. İtfaiyenin biri gidiyor biri geliyor; ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de boşalttığımız için buraya geldik, yapabileceğimiz de bir şey yoktu. İşi ehline bıraktık” dedi.



“Sabah da çorbamızı içiyoruz”

Aynı mahallede yaşayan Ahmet Korkmaz da “Sağ olsunlar, tüm belediye ekipleri gelip canla başla çalıştılar. Allah razı olsun herkesten. Sabahleyin de çorbamızı içiyoruz. Çorbayı da getirdiler bize. Bir eksiğimiz yok. Zaten parkta kaldık burada. Belediye olsun diğer kamu kurumları olsun herkes bize yardımcı olmaya çalıştı” diye konuştu.



“Yangınzedelerin hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Mobil Mutfak Tırı ile vatandaşlara çorba hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Cüneyt Öz ise şunları söyledi:

“Bütün ekiplerle beraber Büyükşehir Belediyesi olarak sahadayız. Bizler de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yemek konusunda yangınzedelerin hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Akşam çorba ikramında bulunduk. Bugün de tekrar sabah çorbası, öğlen yemeği, akşam yemeği olarak elimizden geldiğince sıkıntı yaşayan bütün ailelere yardımcı olmaya çalışacağız.”



Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bir an evvel söndürülmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Yangınla canla başla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yangına 13 itfaiye aracı ve 17 tankerle müdahale ediyor. Ayrıca, Karaman’dan 2, Hatay’dan 3, Niğde’den 3, Ankara’dan 3, Konya’dan 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 13 araçla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanıyor.

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