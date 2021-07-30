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Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi İlçe merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü

İHA

Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi İlçe merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Kent merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü.
28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydıkcık'ın Pembecik Mahallesi'nde çıkan ancak rüzgarın etkisiyle neredeyse tüm ilçede etkili olan orman yangını, devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ederken, rüzgarın etkili olması yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Dün ilçe merkezi ile sahilde de etkili olan yangın dolayısıyla birçok ev, sera ve bahçe etkilenirken, 4 yapıda ağır hasar oluştu.

Sahil kesimi siyaha büründü
Yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülenirken, 3 gün önce yemyeşil alanlar siyaha büründü. İlçe merkezi ile sahil kesiminde bulunan ormanlık alanların büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.
Ekiplerin çalışması sürerken, Mersin Valisi Ali İhsan Su da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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